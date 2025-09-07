Τζέσικα Τσαστέιν: Τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ
«Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: ‘Συνέχισε’», είπε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν για το γεγονός
- 89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
- Νεκρός βρέθηκε Καναδός στρατιώτης που υπηρετούσε στην Λετονία - Αγνοούνταν από τις 2 Σεπτεμβρίου
- Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Χαρμόσυνα νέα για την Τζέσικα Τσαστέιν καθώς τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Για το γεγονός, η ηθοποιός ευχαρίστησε την οικογένειά της δηλώνοντας πως η διάκριση αυτή ανήκε σε εκείνους.
@gala.fr #jessicachastain #walkoffame #onregardequoi #filmtok #hollywood ♬ SLIDE – Doechii
«Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας»
«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου. Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της. «Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: ‘Συνέχισε’», συμπλήρωσε η σταρ.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Στους φίλους μου, τους δασκάλους μου και τους συνεργάτες μου, εσείς μετατρέψατε ένα ντροπαλό, αδέξιο κορίτσι που αγαπούσε το θέατρο, σε μια γυναίκα που πιστεύει ότι οι ιστορίες μπορούν να σώσουν ζωές. Νιώθω τιμή, ταπεινότητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί στη συνέχεια».
Στο τέλος της ομιλίας της, η Τζέσικα Τσαστέιν απηύθυνε ακόμα ένα μήνυμα στα παιδιά της. «Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο, με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα ‘γιατί’, τόσα πολλά ‘γιατί’, που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», σημείωσε.
@gala.fr #jessicachastain #walkoffame #onregardequoi #filmtok #hollywood ♬ 7 rings – Ariana Grande
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ μπλε σκούρο φόρεμα. Εκτός από την οικογένειά της, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση η Φράνσις Φίσερ, οι συμπρωταγωνίστριές της από τη βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις και Οκτάβια Σπένσερ, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.
- Λισαβόνα: Τι προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει έκθεση
- Ελίας Βάλτονεν: Ποιος είναι ο Φινλανδός που… καθάρισε τη Σερβία στο φινάλε (vids)
- Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
- Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
- Μέθοδος ABCD: Ένα ακόμα trend του TikTok για την απώλεια βάρους;
- Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις