Τζέσικα Τσαστέιν: Τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Χαρμόσυνα νέα για την Τζέσικα Τσαστέιν καθώς τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Για το γεγονός, η ηθοποιός ευχαρίστησε την οικογένειά της δηλώνοντας πως η διάκριση αυτή ανήκε σε εκείνους.

«Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας»

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου. Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της. «Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: ‘Συνέχισε’», συμπλήρωσε η σταρ.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Στους φίλους μου, τους δασκάλους μου και τους συνεργάτες μου, εσείς μετατρέψατε ένα ντροπαλό, αδέξιο κορίτσι που αγαπούσε το θέατρο, σε μια γυναίκα που πιστεύει ότι οι ιστορίες μπορούν να σώσουν ζωές. Νιώθω τιμή, ταπεινότητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί στη συνέχεια».

Στο τέλος της ομιλίας της, η Τζέσικα Τσαστέιν απηύθυνε ακόμα ένα μήνυμα στα παιδιά της. «Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο, με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα ‘γιατί’, τόσα πολλά ‘γιατί’, που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», σημείωσε.



Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μακρύ μπλε σκούρο φόρεμα. Εκτός από την οικογένειά της, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση η Φράνσις Φίσερ, οι συμπρωταγωνίστριές της από τη βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις και Οκτάβια Σπένσερ, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.