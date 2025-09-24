Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» στην Apple TV+ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η Apple TV+ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αναβολή της πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς με την Τζέσικα Τσαστέιν, «The Savant», η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την διακοπή της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! από την ABC, στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσαν τα σχόλια του παρουσιαστή για τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Ύστερα από προσεκτική εξέταση, αποφασίσαμε να μεταθέσουμε την κυκλοφορία του The Savant», ανέφερε εκπρόσωπος της πλατφόρμας σε δήλωση στο Variety, προσθέτοντας ότι η σειρά θα παρουσιαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«The Savant»

Η παραγωγή βασίζεται σε άρθρο του Cosmopolitan του 2019 με τίτλο Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?. Η υπόθεση επικεντρώνεται στην Τζόντι Γκούντγουιν (Τσαστέιν), μια μυστική ερευνήτρια και βετεράνο, η οποία εργάζεται για τον φανταστικό οργανισμό Anti-Hate Alliance. Μέσα από τη δράση της, διεισδύει σε διαδικτυακές ομάδες μίσους με σκοπό την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessica Chastain (@jessicachastain)



Η σειρά, σε σενάριο της Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον, είναι εμπνευσμένη από πραγματική γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας παραμένει προστατευμένη. Στη μυθοπλασία, η ηρωίδα ζει σε προάστιο του Σινσινάτι, ενώ ο σύζυγός της, Τσάρλι (Νάμντι Αζομούχα), υπηρετεί στο εξωτερικό.

«Ακριβώς το είδος σειράς που χρειάζεται η Αμερική σήμερα»

Σύμφωνα με την κριτικό Aramide Tinubu του Variety, η οποία έχει ήδη παρακολουθήσει οκτώ επεισόδια, «το The Savant είναι ακριβώς το είδος σειράς που χρειάζεται η Αμερική σήμερα. Εξετάζει έναν κόσμο που αποτελείται κυρίως από λευκούς άνδρες, οι οποίοι πιστεύουν πως η Αμερική τους ανήκει. Τροφοδοτούμενοι από μίσος, ξενοφοβία και μισογυνισμό, μιλούν με ωμότητα στο διαδίκτυο για βία κατά ανθρώπων που θεωρούν ‘ανάξιους’ να ζουν στη χώρα τους»

«Το να αφαιρούνται τέτοιες σειρές από δίκτυα και πλατφόρμες από φόβο και δειλία είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι εταιρείες σε αυτήν τη ζοφερή περίοδο, όπου η αμερικανική ζωή και ακόμη και το ίδιο το Σύνταγμα βρίσκονται υπό απειλή», τόνισε η Tinubu.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @appletv