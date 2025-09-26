Κεντρικός δρόμος στο Μαρούσι άλλαξε ριζικά

Αν το ζητούμενο στα αστικά κέντρα είναι η απρόσκοπτη κίνηση πεζών και οδηγών, τότε στο Μαρούσι έγινε πραγματικότητα με μια ευρείας κλίμακας αστική παρέμβαση σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στην οδό Παραδείσου στο Μαρούσι όπου κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια, αναβαθμίστηκε το αστικό περιβάλλον ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση με την γειτονιά να αποκτά μια ενιαία εικόνα ανάπλασης που την αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά. Η παρέμβαση αυτή δεν αφορά μόνο την όψη του δρόμου, αλλά ενισχύει σημαντικά και την προσβασιμότητα για πεζούς, γονείς με καροτσάκια και άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Το Μαρούσι είναι ένα αστικό κέντρο όπου το διέρχονται πέρα των μόνιμων κατοίκων, χιλιάδες εργαζόμενων αλλά και επισκεπτών. Η βελτίωση της προσβασιμότητας αποτελεί προτεραιότητα και εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό της δημοτικής Αρχής, που έχει στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης.

Δρόμος υπερτοπικής χρήσης

Για το συγκεκριμένο έργο ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου τόνισε: «Η οδός Παραδείσου στην περιοχή Παραδείσου Αμαρουσίου, δρόμος με υπερτοπική χρήση, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής μας: έργα που συνδυάζουν οδική ασφάλεια, προσβασιμότητα και ανάπλαση. Με τα νέα πεζοδρόμια και την ολοκληρωμένη ασφαλτόστρωση δημιουργούμε έναν δρόμο που είναι ταυτόχρονα ασφαλής, όμορφος και λειτουργικός».