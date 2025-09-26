magazin
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα σύνολα που είδαμε να φοράει ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του νωρίτερα φέτος, δεν ήταν τυχαίες στυλιστικές επιλογές.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Elle στις 23 Σεπτεμβρίου, ο «Fashion Killa» δήλωσε ότι ήθελε να εμφανιστεί στο δικαστήριο νωρίτερα φέτος με «αξιοπρέπεια» και το πέτυχε φορώντας μια σειρά από tailored κοστούμια.

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος. Αν κάποιος σου ζητήσει να παρευρεθείς στο δικαστήριο, ανεξάρτητα από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζεις, είναι καλύτερο να εμφανιστείς με αξιοπρέπεια, και αυτό έκανα», δήλωσε ο ράπερ στο περιοδικό.

«Ήξερα ότι ήμουν αθώος»

Ο A$AP Rocky, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Rakim Mayers, κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε με ημιαυτόματο πιστόλι τον πρώην φίλο του και μέλος των A$AP Mob, A$AP Relli, κατά τη διάρκεια μιας λογομαχίας τον Νοέμβριο του 2021.

Στις 21 Ιανουαρίου, ο Rocky απέρριψε μια πρόταση συμβιβασμού από τους εισαγγελείς, επιλέγοντας να δικαστεί από ενόρκους αντί να δηλώσει ένοχος για μία από τις δύο κατηγορίες για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο. Η πρόταση συμβιβασμού περιελάμβανε 180 ημέρες φυλάκισης και επτά χρόνια αναστολή της ποινής με τρία χρόνια επιτήρηση.

Οι εναρκτήριες καταθέσεις ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου. Η έδρα αθώωσε τον ιδρυτή της AWGE από δύο κατηγορίες για επίθεση στις 18 Φεβρουαρίου.

«Ήξερα ότι ήμουν αθώος», δήλωσε ο Rocky στο Elle. «Δεν είμαι κανένας γκάνγκστερ. Είμαι ένα όμορφο αγόρι».

«Όλα αυτά είναι έργο του Rocky»

Τον Φεβρουάριο, ο στιλίστας του Rocky, Μάθιου Χένσον, μοιράστηκε με το GQ την ιστορία τα outfit του υποψηφίου για Grammy. «Αυτό δεν ήταν κάποιου είδους κόλπο, δεν ήταν επίδειξη», είπε ο Χένσον. «Όταν βλέπεις τον Rocky στην Εβδομάδα Μόδας, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό ήταν πραγματική ζωή».

Ο Χένσον πρόσθεσε ότι τα ρούχα του Rocky δεν ήταν ένα fashion statement. «Ήταν περισσότερο θέμα άνεσης και προετοιμασίας», εξήγησε. «Χωρίς να γνωρίζουμε τι θα συμβεί, σκεφτόμασταν:’Ας είμαστε έτοιμοι για όλα’».

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον Rocky να προσθέσει «προσωπικές πινελιές» στα σύνολά του.

«Οι μικρές λεπτομέρειες που βλέπετε, ορισμένες γραβάτες και κασκόλ[…]όλα αυτά είναι έργο του Rocky».

*Με πληροφορίες από: People

