Αναμένονται συνομιλίες για την προστασία της Ευρώπης μετά την εισβολή drones στη Δανία – Ποιοι θα συμμετέχουν

Ευρωπαίοι υπουργοί αναμένεται να συναντηθούν για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με την κατασκευή ενός «τείχους drone» για την άμυνα ενάντια σε εναέριες εισβολές, μετά την ανακοίνωση της Δανίας ότι έπεσε θύμα «υβριδικής επίθεσης» σε τέσσερα αεροδρόμια, στο δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες.

Την Παρασκευή οι συνομιλίες μετά την εισβολή drones στη Δανία

Υπουργοί από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την Παρασκευή για να συζητήσουν σχέδια για αυτό που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει περιγράψει ως «το θεμέλιο μιας αξιόπιστης άμυνας», σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Τα drones στη Δανία ξεκίνησαν να παρατηρούνται λίγο πριν τις 10 μ.μ. την Τετάρτη και σταμάτησαν λίγο πριν την 1 π.μ. την Πέμπτη. Οι πτήσεις διακόπηκαν για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, το οποίο λειτουργεί και ως στρατιωτική βάση, ενώ το Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, έκλεισε τον εναέριο χώρο του για σχεδόν μία ώρα.

Τα αεροδρόμια στο Έσμπιεργκ, το Σόντερμποργκ και το Σκρίντστροπ – όπου βρίσκονται μερικά από τα μαχητικά αεροσκάφη του δανικού στρατού – επηρεάστηκαν επίσης. Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αναγκάστηκε να κλείσει τη Δευτέρα το βράδυ λόγω της παρουσίας τριών drones.

«Πρόκειται για έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Στην συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν υπουργοί από τη Δανία, τις τρεις βαλτικές χώρες, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι ένα τείχος κατά των drones θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δανείων της ΕΕ «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» ύψους 150 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο επαγγελματία, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό είναι που θα ονόμαζα υβριδική επίθεση με χρήση διαφορετικών τύπων drones. Πρόκειται για έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για «τη σοβαρή κατάσταση που σχετίζεται με τα drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας».

Τι εξετάζεται σχετικά με το συμβάν

Μία από τις θεωρίες που διερευνώνται σε σχέση με την εισβολή στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είναι ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά μια σειρά από σκάφη που μπορεί να εμπλέκονται. Δεν ανέφερε ονόματα, αλλά οι διαδικτυακοί ιχνηλάτες πλοίων δείχνουν ότι δύο ρωσικά πλοία βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ώρα. Ο δανικός τηλεοπτικός σταθμός TV2 εικάζει ότι τα πλοία αυτά θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση για τα περιστατικά της Τετάρτης.

Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη απέρριψε ως παράλογες τις εικασίες ότι η Μόσχα είχε εμπλακεί στα περιστατικά και χαρακτήρισε τις διαταραχές ως «στημένη πρόκληση» με σκοπό την κλιμάκωση των εντάσεων.

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας.

Η αστυνομία της Δανίας και της Σουηδίας δήλωσε ότι ερευνά μια σειρά αναφορών για drones, μεταξύ άλλων πάνω από δανικά πετρελαϊκά πεδία και τη Στοκχόλμη. Δανοί υπουργοί δήλωσαν ότι η Κοπεγχάγη «δεν αποκλείει τίποτα όσον αφορά το ποιος κρύβεται πίσω από αυτό».

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. «Εκτός από το άρθρο 4, υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούν να ληφθούν μέσω του ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει την κατάσταση «με μεγάλη σοβαρότητα». «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Δανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας», είπε.

Μία απειλή που ήρθε για να μείνει

Η κυβέρνηση έχει δεχτεί κριτική τις τελευταίες ημέρες για το γεγονός ότι δεν κατέρριψε τα drones. Ο Πούλσεν δήλωσε ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «μια σειρά από δυνατότητες», αλλά θα ήθελαν να έχουν περισσότερες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Πίτερ Χούμελγκααρντ, δήλωσε ότι η χώρα θα αναζητήσει πρόσθετους τρόπους για την εξουδετέρωση των drones, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης νομοθεσίας που θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες υποδομών να τα καταρρίπτουν.

«Η απειλή από υβριδικές επιθέσεις είναι εδώ για να μείνει».

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι πτήσεις των drones ακολουθούν παρόμοιες εισβολές στην Πολωνία και τη Ρουμανία και την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, περιστατικά που έχουν αυξήσει τις εντάσεις ενόψει της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η απειλή από υβριδικές επιθέσεις είναι εδώ για να μείνει», δήλωσε ο Χούμελγκααρντ, περιγράφοντας τα πρόσφατα γεγονότα ως «βαθιά ανησυχητικά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη».

Ο Πούλσεν είπε ότι τα drones ενδέχεται να έχουν εκτοξευθεί από την «άμεση περιοχή» της Δανίας. «Δεν μπορώ να περιγράψω από πού προήλθαν, αλλά σίγουρα όχι από μεγάλη απόσταση. Συμβαίνει εδώ, τοπικά», είπε.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα drones δήλωσαν ότι θα ήταν τεχνικά εφικτό να έχουν πετάξει τα drones από μακριά αποφεύγοντας τον εντοπισμό – ειδικά αν χρησιμοποιούσαν 5G – χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως groundhugging, ή θα μπορούσαν να έχουν εκτοξευθεί από κοντά, ελέγχοντάς τα από έναν πιλότο που θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο διευθυντής της δανικής εταιρείας παραγωγής στρατιωτικών drones Hecto Drone, Αντρέας Κολντ Σίγκααρντ, δήλωσε ότι η παρεμβολή του σήματος δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα στην αναχαίτιση ενός προηγμένου drone. «Η παρεμβολή δεν είναι επιλογή. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εκτός από το να τα καταρρίψεις ή να χρησιμοποιήσεις κάποιο είδος κινητικής πρόσκρουσης, βασικά μάχη drone-on-drone», δήλωσε.

Ο Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε την εισβολή των drones που έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για αρκετές ώρες τη Δευτέρα ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμη υποδομή της Δανίας μέχρι σήμερα».