Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Αναμένονται συνομιλίες για την προστασία της Ευρώπης μετά την εισβολή drones στη Δανία – Ποιοι θα συμμετέχουν
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:07

Επίσημες συνομιλίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταξύ Ευρωπαίων υπουργών, μετά την εισβολή drones στη Δανία

Σύνταξη
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Spotlight

Ευρωπαίοι υπουργοί αναμένεται να συναντηθούν για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με την κατασκευή ενός «τείχους drone» για την άμυνα ενάντια σε εναέριες εισβολές, μετά την ανακοίνωση της Δανίας ότι έπεσε θύμα «υβριδικής επίθεσης» σε τέσσερα αεροδρόμια, στο δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες.

Την Παρασκευή οι συνομιλίες μετά την εισβολή drones στη Δανία

Υπουργοί από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την Παρασκευή για να συζητήσουν σχέδια για αυτό που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει περιγράψει ως «το θεμέλιο μιας αξιόπιστης άμυνας», σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Τα drones στη Δανία ξεκίνησαν να παρατηρούνται λίγο πριν τις 10 μ.μ. την Τετάρτη και σταμάτησαν λίγο πριν την 1 π.μ. την Πέμπτη. Οι πτήσεις διακόπηκαν για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, το οποίο λειτουργεί και ως στρατιωτική βάση, ενώ το Μπιλούντ, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Δανίας, έκλεισε τον εναέριο χώρο του για σχεδόν μία ώρα.

Τα αεροδρόμια στο Έσμπιεργκ, το Σόντερμποργκ και το Σκρίντστροπ – όπου βρίσκονται μερικά από τα μαχητικά αεροσκάφη του δανικού στρατού – επηρεάστηκαν επίσης. Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αναγκάστηκε να κλείσει τη Δευτέρα το βράδυ λόγω της παρουσίας τριών drones.

«Πρόκειται για έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Στην συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν υπουργοί από τη Δανία, τις τρεις βαλτικές χώρες, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι ένα τείχος κατά των drones θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δανείων της ΕΕ «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη» ύψους 150 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο επαγγελματία, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό είναι που θα ονόμαζα υβριδική επίθεση με χρήση διαφορετικών τύπων drones. Πρόκειται για έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για «τη σοβαρή κατάσταση που σχετίζεται με τα drones πάνω από τα αεροδρόμια της Δανίας».

Τι εξετάζεται σχετικά με το συμβάν

Μία από τις θεωρίες που διερευνώνται σε σχέση με την εισβολή στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είναι ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά μια σειρά από σκάφη που μπορεί να εμπλέκονται. Δεν ανέφερε ονόματα, αλλά οι διαδικτυακοί ιχνηλάτες πλοίων δείχνουν ότι δύο ρωσικά πλοία βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ώρα. Ο δανικός τηλεοπτικός σταθμός TV2 εικάζει ότι τα πλοία αυτά θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση για τα περιστατικά της Τετάρτης.

Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη απέρριψε ως παράλογες τις εικασίες ότι η Μόσχα είχε εμπλακεί στα περιστατικά και χαρακτήρισε τις διαταραχές ως «στημένη πρόκληση» με σκοπό την κλιμάκωση των εντάσεων.

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας.

Η αστυνομία της Δανίας και της Σουηδίας δήλωσε ότι ερευνά μια σειρά αναφορών για drones, μεταξύ άλλων πάνω από δανικά πετρελαϊκά πεδία και τη Στοκχόλμη. Δανοί υπουργοί δήλωσαν ότι η Κοπεγχάγη «δεν αποκλείει τίποτα όσον αφορά το ποιος κρύβεται πίσω από αυτό».

Ο Πούλσεν δήλωσε ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στην ιστορία της Δανίας, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. «Εκτός από το άρθρο 4, υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούν να ληφθούν μέσω του ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει την κατάσταση «με μεγάλη σοβαρότητα». «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Δανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας», είπε.

Μία απειλή που ήρθε για να μείνει

Η κυβέρνηση έχει δεχτεί κριτική τις τελευταίες ημέρες για το γεγονός ότι δεν κατέρριψε τα drones. Ο Πούλσεν δήλωσε ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «μια σειρά από δυνατότητες», αλλά θα ήθελαν να έχουν περισσότερες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Πίτερ Χούμελγκααρντ, δήλωσε ότι η χώρα θα αναζητήσει πρόσθετους τρόπους για την εξουδετέρωση των drones, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης νομοθεσίας που θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες υποδομών να τα καταρρίπτουν.

«Η απειλή από υβριδικές επιθέσεις είναι εδώ για να μείνει».

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι πτήσεις των drones ακολουθούν παρόμοιες εισβολές στην Πολωνία και τη Ρουμανία και την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, περιστατικά που έχουν αυξήσει τις εντάσεις ενόψει της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η απειλή από υβριδικές επιθέσεις είναι εδώ για να μείνει», δήλωσε ο Χούμελγκααρντ, περιγράφοντας τα πρόσφατα γεγονότα ως «βαθιά ανησυχητικά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη».

Ο Πούλσεν είπε ότι τα drones ενδέχεται να έχουν εκτοξευθεί από την «άμεση περιοχή» της Δανίας. «Δεν μπορώ να περιγράψω από πού προήλθαν, αλλά σίγουρα όχι από μεγάλη απόσταση. Συμβαίνει εδώ, τοπικά», είπε.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα drones δήλωσαν ότι θα ήταν τεχνικά εφικτό να έχουν πετάξει τα drones από μακριά αποφεύγοντας τον εντοπισμό – ειδικά αν χρησιμοποιούσαν 5G – χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως groundhugging, ή θα μπορούσαν να έχουν εκτοξευθεί από κοντά, ελέγχοντάς τα από έναν πιλότο που θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο διευθυντής της δανικής εταιρείας παραγωγής στρατιωτικών drones Hecto Drone, Αντρέας Κολντ Σίγκααρντ, δήλωσε ότι η παρεμβολή του σήματος δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα στην αναχαίτιση ενός προηγμένου drone. «Η παρεμβολή δεν είναι επιλογή. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εκτός από το να τα καταρρίψεις ή να χρησιμοποιήσεις κάποιο είδος κινητικής πρόσκρουσης, βασικά μάχη drone-on-drone», δήλωσε.

Ο Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε την εισβολή των drones που έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για αρκετές ώρες τη Δευτέρα ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμη υποδομή της Δανίας μέχρι σήμερα».

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Vita.gr
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ' Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
Teufelsberg 25.09.25

«Βουνό του Διαβόλου»: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της
Κόσμος 25.09.25

Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ανέφερε στις εσωτερικές υπηρεσίες την πιθανότητα για μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες
Κόσμος 25.09.25

Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες

Χάρτες παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα εδάφη που η Ρωσία έχει κατακτήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
Νέα γεωπολιτική 25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25.09.25

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

