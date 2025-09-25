Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη η αστυνομία, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Drone disruption hits Denmark again tonight. Aalborg Airport airspace shut down after drone sightings.

Flights diverted. Police + Armed Forces coordinating. 2nd major Danish airport closure this week. If drones can repeatedly shut Europe’s skies… who’s really behind them? 👀… pic.twitter.com/tNudY5Dm89 — Holly Wood (@thatuapgirl) September 24, 2025

Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Ααλμποργκ, του Εσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ααλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Πολύ νωρίς» για εκτιμήσεις

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Footage claimed to show one of the unknown drones currently flying over Aalborg Airport in Northern Denmark, with police and observers stating that the drones appear to be similar to the ones seen earlier this week over Copenhagen. pic.twitter.com/tWvHFD6qQZ — OSINTdefender (@sentdefender) September 24, 2025

Το βράδυ της Δευτέρας είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Οσλο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.