Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:46

Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ έχει κλείσει επ’ αόριστον λόγω δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών – drones.

«Είναι σωστό ότι ο εναέριος χώρος είναι κλειστός επειδή έχουν παρατηρηθεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αστυνομία είναι παρούσα», ανέφερε ο Μάρτιν Σβένσεν διευθυντής πωλήσεων στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ μιλώντας σε τοπικά μέσα.

Τα drones έχουν παρατηρηθεί κοντά στο αεροδρόμιο, όπως έγραψε η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ και ο εναέριος χώρος έχει κλείσει. Η αστυνομία βρίσκεται στον τόπο και διεξάγει περαιτέρω έρευνες». Μέχρι στιγμή δεν είναι γνωστό πόσα drone υπάρχουν και από πού προέρχονται.

Εξετράπησαν πτήσεις μακριά από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας των drones

Ο ιστότοπος Flightradar24, που ασχολείται με την κίνηση των αεροπλάνων, γράφει επίσης σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα X ότι το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ είναι κλειστό επειδή έχουν παρατηρηθεί drone στον εναέριο χώρο. Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης ώρα Ελλάδας, τρεις πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Η Αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης προσκάλεσε τα ΜΜΕ της πόλης σε συνέντευξη Τύπου στο λόμπι του Αρχηγείου της Αστυνομίας του Άαλμποργκ τα μεσάνυχτα. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Γιέσπερ Μπόγκααρντ θα δώσει μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
«Ψήφος εμπιστοσύνης» 24.09.25

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Γ.Σ. ΟΗΕ 24.09.25

Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν - Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά
«Σημείο καμπής» 24.09.25

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει
Πυρηνικά και κυρώσεις 24.09.25

Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι εφικτή λέει ο Μακρόν - Ο χρόνος πιέζει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων
Κόσμος 24.09.25

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται μία συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια, με στόχο την επιστροφή των ομήρων

Σύνταξη
Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Ελευθερία του λόγου; 24.09.25

Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές

Συντηρητικοί influencers, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζουν για επιστροφή συντηρητικών φωνών στα κοινωνικά δίκτυα. Υποστηρίζουν ότι με τους περιορισμούς για παραπληροφόρηση «φιμώνουν» δεξιές φωνές.

Σύνταξη
Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»
«Διακυβεύεται η ασφάλεια» 24.09.25

Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε γαλλικό ενημερωτικό μέσο, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση της Ρωσίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
