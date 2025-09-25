Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ έχει κλείσει επ’ αόριστον λόγω δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών – drones.

«Είναι σωστό ότι ο εναέριος χώρος είναι κλειστός επειδή έχουν παρατηρηθεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αστυνομία είναι παρούσα», ανέφερε ο Μάρτιν Σβένσεν διευθυντής πωλήσεων στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ μιλώντας σε τοπικά μέσα.

Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025

Τα drones έχουν παρατηρηθεί κοντά στο αεροδρόμιο, όπως έγραψε η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ και ο εναέριος χώρος έχει κλείσει. Η αστυνομία βρίσκεται στον τόπο και διεξάγει περαιτέρω έρευνες». Μέχρι στιγμή δεν είναι γνωστό πόσα drone υπάρχουν και από πού προέρχονται.

Εξετράπησαν πτήσεις μακριά από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας των drones

Ο ιστότοπος Flightradar24, που ασχολείται με την κίνηση των αεροπλάνων, γράφει επίσης σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα X ότι το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ είναι κλειστό επειδή έχουν παρατηρηθεί drone στον εναέριο χώρο. Τις πρώτες ώρες της Πέμπτης ώρα Ελλάδας, τρεις πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Η Αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης προσκάλεσε τα ΜΜΕ της πόλης σε συνέντευξη Τύπου στο λόμπι του Αρχηγείου της Αστυνομίας του Άαλμποργκ τα μεσάνυχτα. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Γιέσπερ Μπόγκααρντ θα δώσει μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ