Κάλεσμα για δημιουργία ευρωπαϊκού «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» (Drone Wall) απηύθυνε χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τα περιστατικά στη Δανία και τη Νορβηγία.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε πως προχωρά στην προετοιμασία μιας τέτοια πρωτοβουλίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμανε συναγερμός μετά από τα συμβάντα στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, όπου έγιναν καταγγελίες για «εισβολή» drones, με τη Δανία και τη Νορβηγία να «δείχνουν» τη Ρωσία και τη Μόσχα να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, χαρακτήρισε την «εισβολή» των drone στη χώρα της ως «την πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας». Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας έκαναν λόγο για «σοβαρή απειλή δολιοφθοράς».

«Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδρούμε», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drone, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν. Η πρωθυπουργός της Δανίας, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους εάν το περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με τη Ρωσία, δεν το απέκλεισε.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται το τοπικό μέσο DR, η Φρεντέρικσεν πρόσθεσε πως η πρόθεση της Ρωσίας θα μπορούσε να ήταν «να διαταραχθεί η κατάσταση και να δημιουργηθεί αναστάτωση, ανησυχία – να δουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν και να δοκιμάσουν τα όριά μας».

«Δεν μπορώ να αποκλείσω πως είναι η Ρωσία από πίσω. Έχουμε δει drones πάνω από την Πολωνία, έχουμε δει δραστηριότητα στη Ρουμανία, έχουμε δει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας, έχουμε δει επιθέσεις από χάκερς σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο», δήλωσε η Φρεντέρικσεν,

«Τώρα έχουμε drones στη Δανία, ενώ όλα δείχνουν πως υπήρξαν και στο Όσλο. Επομένως, μπορώ μόνο να πω πως, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για σοβαρή επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας», συμπλήρωσε.

Η εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ανίτα Χίπερ, είπε πως τα περιστατικά με drones σε Δανία και Νορβηγία ταιριάζουν με το μοτίβο των «προκλητικών» ενεργειών της Ρωσίας.

«Έχουμε γνώση του περιστατικού και είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία και τη Νορβηγία. Τους συγχαίρουμε εκ των προτέρων για την ταχεία αντίδραση και πρέπει να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα των ερευνών.

»Αλλά ό,τι έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει προς τη Ρωσία όσον αφορά τις ανεύθυνες ενέργειες της σε τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη· πρώτα στην Πολωνία, έπειτα στη Ρουμανία και πιο πρόσφατα στην Εσθονία.

»Αυτό που έχουμε δει από τη Ρωσία είναι πως δεν έχουν “κατά λάθος” παραβιάσει τον εναέριο χώρο των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά πως πρόκειται για σκόπιμη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου κι εν προκειμένω βλέπουμε ένα σαφές μοτίβο.

»Η Ρωσία δοκιμάζει τα σύνορα της Ευρώπης, ερευνά την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας» τόνισε η Χίπερ.

«Πρέπει ακόμα να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας, οπότε δεν θα το προδικάσουμε, αλλά έχουμε δει ένα σαφές μοτίβο γύρω από τις απογειώσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, το οποίο στέφει το βλέμμα μας προς τη Ρωσία» πρόσθεσε.

Τι είναι, λοιπόν, το σχέδιο Drone Wall; Πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει η Κομισιόν, που το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φιλόδοξο αυτό έργο.

Μιλώντας στο Politico, δυο διπλωμάτες ανέφεραν πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να προτείνει επιλογές χρηματοδότησης του Drone Wall στην άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου.