Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».
«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα ήταν άσχημα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, τίποτα δεν πήγε καλά, είχαμε κακή απόδοση. Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα». Τάδε έφη Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγα λεπτά μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της ομάδας του στο Κύπελλο με το 2-1 επί του Αστέρα στην Τρίπολη.
Ήταν όντως τόσο κακός ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη για να φέρει αυτή την αντίδραση του προπονητή του; Ρητορικό το ερώτημα καθώς στην περίπτωση αυτή αν δεν ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, ποιος ξέρει; Μπορεί στα πρώτα 20 λεπτά ο Ολυμπιακός να μπήκε δυνατά και έτσι να ήρθαν και τα δύο γκολ του Ταρέμι (που έχει μπει με φόρα στην ομάδα έχοντας ήδη 4 γκολ, μια ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλτι) όμως είναι αλήθεια πως όσο κυλούσε το ματς τόσο χαλάρωνε και μαζί ερχόντουσαν και τα λάθη.
Και στην επανάληψη η εικόνα σίγουρα δεν ήταν αυτή που έπρεπε και αυτή που θέλει να βλέπει ο Βάσκος τεχνικός, πόσο δε μάλιστα όταν έχει κάνει αλλαγές στο σχήμα και έχει δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που είτε δεν είναι στην «πρώτη γραμμή», είτε έως τώρα είχαν παίξει μόνο ως αλλαγή.
Το ζητούμενο άλλωστε για τον «Μέντι» όπως τον έχουμε μάθει πλέον τόσο καιρό που είναι στα μέρη μας είναι να υπάρχει μια συνέχεια και κανονικότητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ανεξάρτητα με την 11αδα που αγωνίζεται και τις αλλαγές που γίνονται. Ο Βάσκος επιζητά πρωτίστως σοβαρότητα, διάθεση και προσήλωση στο πλάνο και όταν δεν τα βλέπει αυτά «φουντώνει». Ναι, ωραίο το αποτέλεσμα αλλά για τον Μεντιλίμπαρ όταν βάζεις τα υπόλοιπα «κάτω από το χαλάκι» είναι θέμα χρόνου να τα βρεις μπροστά σου.
Για αυτό και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Για αυτό και είναι ιδιαίτερα αυστηρός και τελειομανής. Ακόμη και σε βραδιές θριάμβων τον έχουμε δει να φωνάζει για ένα λάθος και ας είναι το σκορ 4-0. Επιζητώντας το τέλειο έχεις το καλό και το πολύ καλό και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός στην δική του εποχή έχει πετύχει την μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του (βλέπε Κόνφερενς Λιγκ) και έχει γιορτάσει με νταμπλ και μεγάλες βραδιές τα 100 χρόνια ζωής.
Όσα είπε δημόσια ο Μεντιλίμπαρ προφανώς και είναι… light με όσα θα ακούσουν στον Ρέντη οι παίκτες του για αυτά που δεν του άρεσαν στην Τρίπολη. Και ομαδικά και ατομικά. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό η αλήθεια είναι πως άπαντες ακούν τις… καμπάνες του «Μέντι» ο οποίος έχοντας και στο μυαλό του τα τρία πάρα πολύ δύσκολα ματς που ακολουθούν (Λεβαδειακός, Άρσεναλ, ΠΑΟΚ) προσέχει για να έχει.
