Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:51

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα ήταν άσχημα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, τίποτα δεν πήγε καλά, είχαμε κακή απόδοση. Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα». Τάδε έφη Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγα λεπτά μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της ομάδας του στο Κύπελλο με το 2-1 επί του Αστέρα στην Τρίπολη.

Ήταν όντως τόσο κακός ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη για να φέρει αυτή την αντίδραση του προπονητή του; Ρητορικό το ερώτημα καθώς στην περίπτωση αυτή αν δεν ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, ποιος ξέρει; Μπορεί στα πρώτα 20 λεπτά ο Ολυμπιακός να μπήκε δυνατά και έτσι να ήρθαν και τα δύο γκολ του Ταρέμι (που έχει μπει με φόρα στην ομάδα έχοντας ήδη 4 γκολ, μια ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλτι) όμως είναι αλήθεια πως όσο κυλούσε το ματς τόσο χαλάρωνε και μαζί ερχόντουσαν και τα λάθη.

Και στην επανάληψη η εικόνα σίγουρα δεν ήταν αυτή που έπρεπε και αυτή που θέλει να βλέπει ο Βάσκος τεχνικός, πόσο δε μάλιστα όταν έχει κάνει αλλαγές στο σχήμα και έχει δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που είτε δεν είναι στην «πρώτη γραμμή», είτε έως τώρα είχαν παίξει μόνο ως αλλαγή.

Το ζητούμενο άλλωστε για τον «Μέντι» όπως τον έχουμε μάθει πλέον τόσο καιρό που είναι στα μέρη μας είναι να υπάρχει μια συνέχεια και κανονικότητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ανεξάρτητα με την 11αδα που αγωνίζεται και τις αλλαγές που γίνονται. Ο Βάσκος επιζητά πρωτίστως σοβαρότητα, διάθεση και προσήλωση στο πλάνο και όταν δεν τα βλέπει αυτά «φουντώνει». Ναι, ωραίο το αποτέλεσμα αλλά για τον Μεντιλίμπαρ όταν βάζεις τα υπόλοιπα «κάτω από το χαλάκι» είναι θέμα χρόνου να τα βρεις μπροστά σου.

Για αυτό και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Για αυτό και είναι ιδιαίτερα αυστηρός και τελειομανής. Ακόμη και σε βραδιές θριάμβων τον έχουμε δει να φωνάζει για ένα λάθος και ας είναι το σκορ 4-0. Επιζητώντας το τέλειο έχεις το καλό και το πολύ καλό και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός στην δική του εποχή έχει πετύχει την μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του (βλέπε Κόνφερενς Λιγκ) και έχει γιορτάσει με νταμπλ και μεγάλες βραδιές τα 100 χρόνια ζωής.

Όσα είπε δημόσια ο Μεντιλίμπαρ προφανώς και είναι… light με όσα θα ακούσουν στον Ρέντη οι παίκτες του για αυτά που δεν του άρεσαν στην Τρίπολη. Και ομαδικά και ατομικά. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό η αλήθεια είναι πως άπαντες ακούν τις… καμπάνες του «Μέντι» ο οποίος έχοντας και στο μυαλό του τα τρία πάρα πολύ δύσκολα ματς που ακολουθούν (Λεβαδειακός, Άρσεναλ, ΠΑΟΚ) προσέχει για να έχει.

Business
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Business
Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ω, αυτό το «ή»
Σεμνή συνέπεια 25.09.25

Ω, αυτό το «ή»

Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ελλάδα 25.09.25

«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
Νέα γεωπολιτική 25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Super League 25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
