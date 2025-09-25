Συναγερμός για πυρκαγιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας
Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο Αριοχώρι του δήμου Καλαμάτας, όταν λίγο μετά τις 16:00 ξέσπασε πυρκαγιά.
Οι φωτιά ξέσπασε σε έκταση με καλαμιώνες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο.
Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και εθελοντές με οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Καλαμάτας.
Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης, με στόχο να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο και να αποτραπεί η εξάπλωσή της.
Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς:
- Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
