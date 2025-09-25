Πρόσω ολοταχώς στην ιδιωτική υγεία με νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Επέκταση της δυνατότητας ιδιωτικού έργου των γιατρών ΕΣΥ που υπηρετούν στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των δομών ψυχικής υγείας, αλλά και των προσωπικών γιατρών – πέραν των ασθενών που έχουν ήδη αναλάβει στο πλαίσιο του θεσμού, προβλέπεται σε νομοσχέδιο – σκούπα που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από το υπουργείο Υγείας.

Επίσης για να παραμείνουν οι γιατροί του ΕΣΥ στη θέση τους, προβλέπει παράταση ενός έτους σε όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον θέλουν να παραμείνουν εργαζόμενοι, παρέχοντας μόνο κλινικό ή εργαστηριακό έργο, χωρίς να ασκούν πλέον διευθυντικά ή διοικητικά καθήκοντα.

Η συνολική επέκταση του ιδιωτικού τομέα υγείας, αποτυπώνεται στο ίδιο νομοσχέδιο με νέες προδιαγραφές για λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας των ιδιωτικών κλινικών, αλλά και των ιδιωτικών κλινικών των ίδιων, τόσο ως προς την δυνατότητα επέκτασής τους, όσο και ως προς τα καταστήματα που μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών τους, όπως καταστήματα ειδών δώρων, ανθοπωλεία, χώρους εστίασης και τράπεζες. Όσο για τις δομές ανακουφιστικής φροντίδας, εφόσον ήδη λειτουργούν επί πενταετία, μπορούν να πάρουν άδεια ανεξαρτήτως όρων και προϋποθέσεων ως το τέλος του 2031.

Το νομοσχέδιο επεκτείνει την κατ΄ οίκον νοσηλεία εκτός ΕΣΥ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δήμους και φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες υγείας και η αποζημίωση των υπηρεσιών γίνεται ανά επίσκεψη. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις προβλέπεται σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

ΕΟΠΥΥ

Ταυτόχρονα, για την αύξηση των εσόδων, προβλέπεται επέκταση της υποχρεωτικής επιστροφής clawback και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τον διαβήτη (Συστήματα συνεχούς μέτρησης γλυκόζης), καθώς και στα συμπληρώματα ειδικής διατροφής που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Επεκτείνεται επίσης η καταβολή τέλους διαπραγμάτευσης όχι μόνο στους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών που μετείχαν σε διαπραγμάτευση, αλλά και όσους παρόχους θέλουν να προσχωρήσουν στα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν συμμετάσχει σε αυτήν.

Ως το τέλος Ιουνίου 2026 θα πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί και πληρωθεί μέσω e-EΦΚΑ όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των κλάδων υγείας που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία, τους ιδιώτες παρόχους υγείας και τους ασφαλισμένους. Η εξόφληση δεν θα γίνει χωρίς «κούρεμα», παρά μόνο όταν πρόκειται για ασφαλισμένους.

Για την πληρωμή των οφειλών αυτών, στα διαγνωστικά κέντρα και τους γιατρούς η υποχρεωτική έκπτωση κυμαίνεται από 5-10%, στους φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κλπ 5%, στις φαρμακευτικές 8%, στους προμηθευτές υλικών 25% και στα φαρμακεία 3,5%, ενώ αν έχει πληρωθεί προκαταβολή, τότε το υπόλοιπο εξοφλείται με «κούρεμα» μέχρι και 45%. Η πληρωμή από τον e – ΕΦΚΑ θα γίνει με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι διεθνείς οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας που αφορούν τον τομέα υγείας, δεν περιορίζονται στην επιτήρηση των οικονομικών των νοσοκομείων, αλλά επεκτείνονται και στη νοσηλεία στο εξωτερικό που καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με το νομοσχέδιο δίνεται δυνατότητα στο Δ.Σ. του Οργανισμού να συνάπτει συμβάσεις περίθαλψης των ασφαλισμένων του με μονάδες υγείας εντός ή εκτός Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η αποπληρωμή οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς ευρωπαϊκούς φορείς υγείας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τα έτη 2015-2020. Για οφειλές μέχρι 500.000 ευρώ, θα εξοφλούνται με ένταλμα από τον ΕΟΠΥΥ ως το τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Όσο για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία, διαγράφονται οι απαιτήσεις των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία ασφαλισμένων του κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Φάρμακο

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, υιοθετώντας παράλληλα αυστηρές προϋποθέσεις για την εισαγωγή της καινοτομίας με την αναγνώριση της αξίας των βιοδεικτών. Οι τελευταίοι θα αξιολογούνται όπως αντίστοιχα αξιολογούνται και τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία τους συνοδεύουν για την θεραπεία σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος.

Όσο για την επιτροπή ελέγχου συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται η μηνιαία αξιολόγηση με συγκεκριμένους δείκτες που περιλαμβάνουν τον αριθμό των παραπεμπτικών, το μέσο πλήθος εκτελεσμένων παραπεμπτικών ανά ασφαλισμένο, τη μέση προκαλούμενη δαπάνη, το ποσοστό συνταγογράφησης ακριβών εξετάσεων κλπ.

Για τη διανομή φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία για την εξυπηρέτηση των ασθενών, προβλέπεται αμοιβή 3 ευρώ κατά περίπτωση, στις φαρμακαποθήκες.

Σύλλογοι ασθενών

Προβλέπεται η σύσταση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα υγείας, ενώ προβλέπεται και η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει και με την ΕΣΑΜΕΑ.

Επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών υγείας στα εθνικά μητρώα εμβολιασμών και η καταχώριση σε αυτά των εμβολιασμών που διενεργούν οι ίδιοι.