newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πρόσω ολοταχώς στην ιδιωτική υγεία με νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Πρόσω ολοταχώς στην ιδιωτική υγεία με νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που «κλείνει» οφειλές του ΕΟΠΥΥ με «κούρεμα» και διευκολύνει την ιδιωτική δραστηριότητα στην υγεία

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Επέκταση της δυνατότητας ιδιωτικού έργου των γιατρών ΕΣΥ που υπηρετούν στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των δομών ψυχικής υγείας, αλλά και των προσωπικών γιατρών – πέραν των ασθενών που έχουν ήδη αναλάβει στο πλαίσιο του θεσμού, προβλέπεται σε νομοσχέδιο – σκούπα που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από το υπουργείο Υγείας.

Επίσης για να παραμείνουν οι γιατροί του ΕΣΥ στη θέση τους, προβλέπει παράταση ενός έτους σε όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον θέλουν να παραμείνουν εργαζόμενοι, παρέχοντας μόνο κλινικό ή εργαστηριακό έργο, χωρίς να ασκούν πλέον διευθυντικά ή διοικητικά καθήκοντα.

Η συνολική επέκταση του ιδιωτικού τομέα υγείας, αποτυπώνεται στο ίδιο νομοσχέδιο με νέες προδιαγραφές για λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας των ιδιωτικών κλινικών, αλλά και των ιδιωτικών κλινικών των ίδιων, τόσο ως προς την δυνατότητα επέκτασής τους, όσο και ως προς τα καταστήματα που μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών τους, όπως καταστήματα ειδών δώρων, ανθοπωλεία, χώρους εστίασης και τράπεζες. Όσο για τις δομές ανακουφιστικής φροντίδας, εφόσον ήδη λειτουργούν επί πενταετία, μπορούν να πάρουν άδεια ανεξαρτήτως όρων και προϋποθέσεων ως το τέλος του 2031.

Το νομοσχέδιο επεκτείνει την κατ΄ οίκον νοσηλεία εκτός ΕΣΥ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δήμους και φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες υγείας και η αποζημίωση των υπηρεσιών γίνεται ανά επίσκεψη. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις προβλέπεται σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Προσπάθειες να κρατηθούν οι γιατροί στο ΕΣΥ κάνει το υπουργείο Υγείας

ΕΟΠΥΥ

Ταυτόχρονα, για την αύξηση των εσόδων, προβλέπεται επέκταση της υποχρεωτικής επιστροφής clawback και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τον διαβήτη (Συστήματα συνεχούς μέτρησης γλυκόζης), καθώς και στα συμπληρώματα ειδικής διατροφής που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Επεκτείνεται επίσης η καταβολή τέλους διαπραγμάτευσης όχι μόνο στους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών που μετείχαν σε διαπραγμάτευση, αλλά και όσους παρόχους θέλουν να προσχωρήσουν στα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν συμμετάσχει σε αυτήν.

Ως το τέλος Ιουνίου 2026 θα πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί και πληρωθεί μέσω e-EΦΚΑ όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των κλάδων υγείας που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία, τους ιδιώτες παρόχους υγείας και τους ασφαλισμένους. Η εξόφληση δεν θα γίνει χωρίς «κούρεμα», παρά μόνο όταν πρόκειται για ασφαλισμένους.

Για την πληρωμή των οφειλών αυτών, στα διαγνωστικά κέντρα και τους γιατρούς η υποχρεωτική έκπτωση κυμαίνεται από 5-10%, στους φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κλπ 5%, στις φαρμακευτικές 8%, στους προμηθευτές υλικών  25% και στα φαρμακεία 3,5%, ενώ αν έχει πληρωθεί προκαταβολή, τότε το υπόλοιπο εξοφλείται με «κούρεμα» μέχρι και 45%. Η πληρωμή από τον e – ΕΦΚΑ θα γίνει με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι διεθνείς οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας που αφορούν τον τομέα υγείας, δεν περιορίζονται στην επιτήρηση των οικονομικών των νοσοκομείων, αλλά επεκτείνονται και στη νοσηλεία στο εξωτερικό που καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με το νομοσχέδιο δίνεται δυνατότητα στο Δ.Σ. του Οργανισμού να συνάπτει συμβάσεις περίθαλψης των ασφαλισμένων του με μονάδες υγείας εντός ή εκτός Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η αποπληρωμή οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς ευρωπαϊκούς φορείς υγείας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τα έτη 2015-2020. Για οφειλές μέχρι 500.000 ευρώ, θα εξοφλούνται με ένταλμα από τον ΕΟΠΥΥ ως το τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Όσο για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία, διαγράφονται οι απαιτήσεις των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία ασφαλισμένων του κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Φάρμακο

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, υιοθετώντας παράλληλα αυστηρές προϋποθέσεις για την εισαγωγή της καινοτομίας με την αναγνώριση της αξίας των βιοδεικτών. Οι τελευταίοι θα αξιολογούνται όπως αντίστοιχα αξιολογούνται και τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία τους συνοδεύουν για την θεραπεία σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος.

Όσο για την επιτροπή ελέγχου συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται η μηνιαία αξιολόγηση με συγκεκριμένους δείκτες που περιλαμβάνουν τον αριθμό των παραπεμπτικών, το μέσο πλήθος εκτελεσμένων παραπεμπτικών ανά ασφαλισμένο, τη μέση προκαλούμενη δαπάνη, το ποσοστό συνταγογράφησης ακριβών εξετάσεων κλπ.

Για τη διανομή φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία για την εξυπηρέτηση των ασθενών, προβλέπεται αμοιβή 3 ευρώ κατά περίπτωση, στις φαρμακαποθήκες.

Σύλλογοι ασθενών

Προβλέπεται η σύσταση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα υγείας, ενώ προβλέπεται και η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει και με την ΕΣΑΜΕΑ.

Επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών υγείας στα εθνικά μητρώα εμβολιασμών και η καταχώριση σε αυτά των εμβολιασμών που διενεργούν οι ίδιοι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων από τη ΔΙΜΕΑ – Τι εντόπισαν οι ελεγκτές 

Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων προστίμων από τη ΔΙΜΕΑ – Τι εντόπισαν οι ελεγκτές 

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Ελ. Βενιζέλος»: Κίνδυνος από τα ελικόπτερα
Παραβιάσεις πρωτοκόλλου 25.09.25

Κίνδυνος από τα ελικόπτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Γιατί γειτονικό ελικοδρόμιο εμποδίζει προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 «συναγερμοί», λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
Ελλάδα 24.09.25

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια .

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Κίνδυνος από τα ελικόπτερα
Παραβιάσεις πρωτοκόλλου 25.09.25

Κίνδυνος από τα ελικόπτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Γιατί γειτονικό ελικοδρόμιο εμποδίζει προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 «συναγερμοί», λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας
The Good Life 25.09.25

Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

«Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό», είπε μεταξύ άλλων ο Μάικλ Ντάγκλας σε πρόσφατη συνέντευξή του απευθυνόμενος στους Ντάνι ΝτεΒίτο, Κρίστοφερ Λόιντ και Μπραντ Ντούριφ

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλεί ότι θα το κάνει. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035
Εκπομπές αερίων 25.09.25

Η Κίνα αναλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις

Η Κίνα ανακοινώνει δια του προέδρου της συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις, κάτι που δεν είχε πράξει ποτέ στο παρελθόν, υποσχόμενη τη μείωση των εκπομπών αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο