Ρωσία: Κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones και κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
Οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, που ανακοίνωσε επίσης την κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones.
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καθώς και δεκάδες άλλα στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και σε άλλες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων (στις φωτογραφίες από το Χ, επάνω, ζημιές που φέρεται να προκάλεσαν τα συντρίμμια των drones στη Μόσχα).
Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως 21 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε διάστημα έξι ωρών, συμπληρώνοντας πως εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ενημέρωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 81 ουκρανικά drones σε διάστημα οκτώ ωρών, κυρίως σε περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.
Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης στη χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε πως τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή. Συμπλήρωσε πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.
Στην περιφέρεια Τούλα της κεντρικής Ρωσίας αναφέρθηκε επίσης κατάρριψη τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές.
Κατάληψη οικισμού
Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Καλίνιφσκε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.
Ωστόσο, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τη συγκεκριμένη αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι μικρότερη από ό,τι ισχυρίζεται η Μόσχα.
Ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έχει εξαπολύσει αντεπίθεση σε τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις.
Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.
Η Ρωσία έχει ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.
