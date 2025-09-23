newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ρωσία: Κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones και κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:15

Ρωσία: Κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones και κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, που ανακοίνωσε επίσης την κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καθώς και δεκάδες άλλα στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και σε άλλες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων (στις φωτογραφίες από το Χ, επάνω, ζημιές που φέρεται να προκάλεσαν τα συντρίμμια των drones στη Μόσχα).

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως 21 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε διάστημα έξι ωρών, συμπληρώνοντας πως εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Καταρρίφθηκαν 21 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσική πηγή

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ενημέρωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 81 ουκρανικά drones σε διάστημα οκτώ ωρών, κυρίως σε περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης στη χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε πως τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή. Συμπλήρωσε πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Στην περιφέρεια Τούλα της κεντρικής Ρωσίας αναφέρθηκε επίσης κατάρριψη τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές.

Κατάληψη οικισμού

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε επίσης πως δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Καλίνιφσκε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ωστόσο, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τη συγκεκριμένη αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι μικρότερη από ό,τι ισχυρίζεται η Μόσχα.

Ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έχει εξαπολύσει αντεπίθεση σε τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις.

Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Η Ρωσία έχει ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Άκρα μυστικότητα 22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
«Jimmy Kimmel Live» 22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
«Ώρα για ειρήνη» 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Άκρα μυστικότητα 22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
«Jimmy Kimmel Live» 22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Ο πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκινήθηκε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
Για φιλανθρωπικούς σκοπούς 22.09.25

Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
«Ώρα για ειρήνη» 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο