Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη

Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; Μπορείς να τον αγγίξεις;

Για κάθε άνθρωπο η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι διαφορετική, καθορίζοντας κατ’ επέκταση το πρίσμα μέσα από το οποίο θα προσεγγίσει και θα βιώσει τη συγκεκριμένη έκθεση. Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης συμπλέκοντας τις ιδιότητές της ως εικαστικού και performer. Στην έκθεση όλες οι πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες ήδη από τον τίτλο, ενώ και τα ίδια τα έργα λειτουργούν και ολοκληρώνονται με τη διάδραση του κόσμου.

Το σώμα, ο ήχος ή η αφήγηση έχουν τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό ρόλο στα επιμέρους έργα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να αλληλεπιδράσουν με αυτά, προκειμένου να εξερευνήσουν τα μηνύματα που φέρουν και να αναμετρηθούν με τα συναισθήματα που τα συνοδεύουν.

Οι οδηγίες που δίνονται για την αποκωδικοποίηση των οπτικών, απτικών και ηχητικών μηνυμάτων είναι συνειδητά σχηματικές, αναφερόμενες στην αμεσότητα και τα μη λεκτικά σινιάλα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η παρουσίαση έργων στα οποία ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, μέσα από ένα κωμικοτραγικό πρίσμα, αντανακλώντας την ανάγκη για επικοινωνία και την αναζήτηση βοήθειας, η οποία πολλές φορές δεν φαίνεται, ούτε επικοινωνείται, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από το πιο απροσδόκητο ή ζωηρό προσωπείο.

Έλα πιο κοντά και σπάσε τους κωδικούς της επικοινωνίας!

Το σώμα, ο ήχος ή η αφήγηση έχουν τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό ρόλο στα επιμέρους έργα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να αλληλεπιδράσουν με αυτά, προκειμένου να εξερευνήσουν τα μηνύματα που φέρουν και να αναμετρηθούν με τα συναισθήματα που τα συνοδεύουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CYPHER (@cypher.athens)

Συντελεστές:

Καλλιτέχνιδα: Ελίζα Κρικώνη

Επιμέλεια: Έλλη Λεβεντάκη

Κινηματογράφηση: Άρης Αγάθος, Παναγιώτης Δεκάστρος, Χαρίκλεια Πετράκη

Δημιουργία Λογισμικού: Δημήτρης Κρικώνης

Ηχητική κατασκευή και υποστήριξη: Γιώργος Στενός, Andrii Sichkovskyi

Τεχνική Υποστήριξη: Χλόη Ζορμπά

INFO

25.09–12.10.2025

Εγκαίνια: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 20:00

Finissage: Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 19:00 – με performance από την καλλιτέχνιδα

Ώρες λειτουργίας έκθεσης:

Πεμ-Παρ 18:00-21:00, Σαβ-Κυρ 12:00-16:00, και κατόπιν ραντεβού

Γκαλερί CYPHER – Λευκάδος 1, Kυψέλη