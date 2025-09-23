magazin
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη
Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη

Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης.

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; Μπορείς να τον αγγίξεις;

Για κάθε άνθρωπο η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι διαφορετική, καθορίζοντας κατ’ επέκταση το πρίσμα μέσα από το οποίο θα προσεγγίσει και θα βιώσει τη συγκεκριμένη έκθεση. Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης συμπλέκοντας τις ιδιότητές της ως εικαστικού και performer. Στην έκθεση όλες οι πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες ήδη από τον τίτλο, ενώ και τα ίδια τα έργα λειτουργούν και ολοκληρώνονται με τη διάδραση του κόσμου.

Το σώμα, ο ήχος ή η αφήγηση έχουν τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό ρόλο στα επιμέρους έργα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να αλληλεπιδράσουν με αυτά, προκειμένου να εξερευνήσουν τα μηνύματα που φέρουν και να αναμετρηθούν με τα συναισθήματα που τα συνοδεύουν.

Οι οδηγίες που δίνονται για την αποκωδικοποίηση των οπτικών, απτικών και ηχητικών μηνυμάτων είναι συνειδητά σχηματικές, αναφερόμενες στην αμεσότητα και τα μη λεκτικά σινιάλα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η παρουσίαση έργων στα οποία ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, μέσα από ένα κωμικοτραγικό πρίσμα, αντανακλώντας την ανάγκη για επικοινωνία και την αναζήτηση βοήθειας, η οποία πολλές φορές δεν φαίνεται, ούτε επικοινωνείται, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από το πιο απροσδόκητο ή ζωηρό προσωπείο.

Έλα πιο κοντά και σπάσε τους κωδικούς της επικοινωνίας!

Το σώμα, ο ήχος ή η αφήγηση έχουν τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό ρόλο στα επιμέρους έργα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να αλληλεπιδράσουν με αυτά, προκειμένου να εξερευνήσουν τα μηνύματα που φέρουν και να αναμετρηθούν με τα συναισθήματα που τα συνοδεύουν.

Συντελεστές:

Καλλιτέχνιδα: Ελίζα Κρικώνη
Επιμέλεια: Έλλη Λεβεντάκη
Κινηματογράφηση: Άρης Αγάθος, Παναγιώτης Δεκάστρος, Χαρίκλεια Πετράκη
Δημιουργία Λογισμικού: Δημήτρης Κρικώνης
Ηχητική κατασκευή και υποστήριξη: Γιώργος Στενός, Andrii Sichkovskyi
Τεχνική Υποστήριξη: Χλόη Ζορμπά

INFO

25.09–12.10.2025

Εγκαίνια: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 20:00
Finissage: Κυριακή 12 Οκτωβρίου, 19:00 – με performance από την καλλιτέχνιδα

Ώρες λειτουργίας έκθεσης:
Πεμ-Παρ 18:00-21:00, Σαβ-Κυρ 12:00-16:00, και κατόπιν ραντεβού

Γκαλερί CYPHER – Λευκάδος 1, Kυψέλη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία
Mια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που αιωρείται στον ουρανό ενδέχεται να σπάσει ρεκόρ εκατομμυρίων σε δημοπρασία

Το El Sueño (La Cama), απεικονίζει μια «κοιμωμένη» Φρίντα Κάλο που περιβάλλεται από φύλλα και αιωρείται στον ουρανό, ενώ ένα μεγάλος σκελετός, ζωσμένος με εκρηκτικά βρίσκεται πάνω από τον θόλο του κρεβατιού.

Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων
Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων

Στην έκθεση «Θέρος, Τρύγος, Πόλεμος» ο γλύπτης Αργύρης Ραλλιάς, φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τη διαβρωτική επίδραση της τουριστικοποίησης.

Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως
Πάμπλο Πικάσο: Άγνωστος μέχρι σήμερα πίνακας του θρυλικού ζωγράφου ήρθε στο φως

Το έργο, με τίτλο «Προτομή γυναίκας με ανθισμένο καπέλο» απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μάαρ η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Πάμπλο Πικάσο

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης
Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης

Ο Αυστριακός ιστορικός τέχνης Φίλιπ Ζιτζλσπέργκερ τοποθετεί το έργο «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο πλαίσιο της «αισθητικής της ρευστότητας των φύλων» στην Ιταλία της Αναγέννησης.

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
