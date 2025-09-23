«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Το πρωτότυπο πορτρέτο για το άλμπουμ Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι ενδέχεται να γίνει το πιο ακριβό εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ σε επικείμενη δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή που αγγίζει τις 300.000 λίρες Αγγλίας.

Η οικεία και εμβληματική φωτογραφία του επιδραστικού μουσικού με τον κεραυνό στο πρόσωπό του αναμένεται να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει το εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ των Led Zeppelin, το οποίο πωλήθηκε το 2020 έναντι 325.000 δολαρίων.

Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε το 1973 από τον Μπράιαν Ντάφι που υπήρξε ένας από τους τρεις πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς φωτογράφους της δεκαετίας του 1960 στο Λονδίνο, μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέιλι και τον Τέρενς Ντόνοβαν. Οι τρεις μαζί απαθανάτισαν το Λονδίνο ως παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα της εποχής, με τη συγκεκριμένη εικόνα του Μπόουι να έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και διαχρονικά πορτρέτα-ορόσημα της ροκ μουσικής.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει συνολικά 35 αντικείμενα από το αρχείο του Μπράιαν Ντάφι που έχουν σχέση με τον Μπόουι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το σκαμπό πάνω στο οποίο καθόταν ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, η κάμερα Hasselblad 500C, καθώς και ένα από τα μόνο δύο υπάρχοντα contact sheets από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δημοπρασίας βγαίνει και το πρωτότυπο artwork του άλμπουμ, που απεικονίζει τον Μπόουι σε ολόσωμη μορφή ως Αλαντίν Σέιν, το οποίο είχε περιορισμένη κυκλοφορία στα πρώτα 5.000 αντίτυπα και εκτιμάται μεταξύ 150.000 και 200.000 λιρών.

Η υπεύθυνη του Bonhams για την ποπ κουλτούρα, Κλέαρ Τολ-Μουάρ, δήλωσε πως η εικόνα αυτή είναι από τις πρώτες που έρχονται στο μυαλό όταν κάποιος σκέφτεται τον Ντέιβιντ Μπόουι και ότι το αρχικό artwork έχει τη δυναμική να σπάσει όλα τα ρεκόρ στο είδος του. Η Τολ-Μουάρ σύγκρινε το έργο με εξώφυλλα όπως το ντεμπούτο των Led Zeppelin από τον Τζορτζ Χάρντι και το Captain Fantastic του Έλτον Τζον, που πουλήθηκε για πάνω από 212.000 δολάρια.

Τα τελευταία χρόνια η φωτογραφία αυτή έχει εκτεθεί ανά τον κόσμο σε εκθέσεις, με πιο γνωστή αυτή του Victoria & Albert Museum όπου αποτέλεσε το επίκεντρο της έκθεσης David Bowie Is.

Η έκθεση ταξίδεψε από το Λονδίνο σε πόλεις όπως το Τορόντο, το Σάο Πάολο, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τόκιο, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες.

Τον Μάρτιο του 2023, η φωτογραφία αποτέλεσε την κεντρική έκθεση στο Southbank Centre του Λονδίνου, με τον γιο του φωτογράφου, Κρις Ντάφι, να χαρακτηρίζει την εικόνα «τη Μόνα Λίζα της ποπ μουσικής».

Πέρα από τη δουλειά του Ντάφι, ο Φίλιπ Κάσλινγκ, συνεργάτης του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, βελτίωσε τη φωτογραφία με τη χρήση αερογράφου τελειοποιώντας τις λεπτομέρειες.

Η διαδικασία εκτύπωσης της εικόνας έγινε με τεχνολογία υψηλής ποιότητας dye transfer, η οποία εκείνη την εποχή ήταν εξαιρετικά ακριβή και αποτέλεσε προνόμιο για κάθε δημιουργό σημειώνει ο Guardian.

Η μακροχρόνια συνεργασία του Ντάφι με τον Μπόουι περιλαμβάνει επίσης την φωτογράφιση εξωφύλλων για τα άλμπουμ Lodger και Scary Monsters (and Super Creeps).

Η δημοπρασία για το εμβληματικό αυτό εξώφυλλο αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου.