Άγγελος θανάτου: 90.000 αντικείμενα φέρνουν το δαιδαλώδες μυαλό του Ντέιβιντ Μπόουι στο φως

Ο θησαυρός του Ντέιβιντ Μπόουι (έτσι τον βαφτίζουν τα Βρετανικά media) αποτελείται από περισσότερα από 90.000 αντικείμενα. Aπό προσωπικά ενδύματα μέχρι σημειώσεις, όλα είναι ένα κομμάτι από την εκκεντρική, αμφιλεγόμενη συχνά, αλλά πάντα ευφυή ζωή και καριέρα του χαμαιλέοντα της Βρετανίας.

Ένας καλλιτέχνης που άλλαζε διαρκώς, αρνούμενος να παγιδευτεί στο ένδοξο παρελθόν του, ο Μπόουι πάντα επιχειρούσε να αποδράσει από τις επιτυχίες του, συγκεντρώνοντας με πειθαρχία ένα αρχείο-θησαυρό.

Πλέον, αυτή η συλλογή 90.000 αντικειμένων, από σπάνια κειμήλια μέχρι… πέτρες ζωγραφισμένες από θαυμαστές, ανοίγει τις πύλες της στο κοινό του Λονδίνου.

Τα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες του Μουσείου Victoria & Albert του Λονδίνου, είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό, προσφέροντας μια πρωτοφανή ματιά στο μυαλό του ανήσυχου καλλιτέχνη.

Το εγχείρημα της δημιουργίας του αρχείου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Ήταν η περίοδος που ο Μπόουι είχε ανακοινώσει πως δεν θα ξαναέπαιζε τις επιτυχίες του ζωντανά (μια απόφαση που κράτησε μόλις δύο χρόνια) και αμέσως μετά την περιπέτειά του με τους Tin Machine.

Έχοντας επιχειρήσει να ξεφύγει από το παρελθόν του με ανάμεικτα αποτελέσματα, ο Μπόουι αποφάσισε να το αποδεχθεί. Όπως εξηγεί η Μάντλιν Χάντον, βασική επιμελήτρια του Μουσείου V&A, αυτή η ικανότητα για ενδοσκόπηση ήταν τεράστια.

Η ποσότητα των αντικειμένων είναι εντυπωσιακή. Από χιλιάδες κονκάρδες (τόσο επίσημες όσο και πρόχειρα αντίγραφα) μέχρι έργα τέχνης που του έστελναν θαυμαστές, μερικά από αυτά είναι πραγματικά περίεργα, όπως ένα «έργο» από μικρές πέτρες με ζωγραφισμένα πρόσωπα, κολλημένες πάνω σε μια μεγαλύτερη, που ο θαυμαστής βάφτισε ROCK CONCERT.

Η δέσμευσή του στην αρχειοθέτηση ήταν εντυπωσιακή. Στο μουσείο υπάρχει το Stylophone που χρησιμοποίησε για το θρυλικό Space Oddity, το οποίο ο Μπόουι αγόρασε από το eBay.

Ο Ziggy Stardust επισκεπτόταν τακτικά το αρχείο, όταν αυτό στεγαζόταν στο Νιου Τζέρσεϊ, και άφηνε σημειώσεις με λεπτομερείς πληροφορίες για τα έργα του ενώ υπάρχει ακόμα και ένα διάγραμμα στο οποίο προσπάθησε να αποτυπώσει τις διάφορες φάσεις της καριέρας του, με συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Το Μουσείο V&A τονίζει ότι η νέα αυτή πρόσκληση στον κόσμο του Μπόουι δεν έχει καμία σχέση με την εμβληματική έκθεση David Bowie Is του 2013, η οποία παραμένει η πιο επισκέψιμη στην ιστορία του μουσείου με τα μόνιμα εκθέματα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα του συνόλου.

Το πραγματικό νόημα είναι η πρόσβαση του κοινού σε ολόκληρο το αρχείο, την οποία η Χάντον χαρακτηρίζει «απολύτως επαναστατική».

Άλλωστε μερικά από τα εκθέματα, «είναι συναρπαστικά» σχολιάζει στον Guardian. Εκτός από τα πιο γνωστά, όπως η θρυλική ολόσωμη πλεκτή φόρμα του Ziggy, υπάρχει και μια εξαιρετικά αυστηρή επιστολή από την εταιρεία των Beatles, που απορρίπτει τον Μπόουι στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Ανάμεσα στα ανεκτέλεστα projects, υπάρχει μια περίληψη για την ταινία Young Americans, που δεν έχει καμία σχέση με το ομώνυμο άλμπουμ, αλλά περιγράφει μια ιστορία για τον Major Tom που μπλέκεται σε μια συνωμοσία για τη σκηνοθεσία της προσσελήνωσης. Επίσης, ανακαλύπτουμε πως το επίθετο του Major Tom ήταν Χαφ.

Άλλο ένα ανεκτέλεστο πρότζεκτ αποκαλύπτει ότι ο Μπόουι είχε φιλοδοξίες για μια θεατρική πρεμιέρα, της ανεπίσημης συνέχεια του άλμπουμ του Outside, που ονομαζόταν Leon. Σύμφωνα με τα σημειωματάριά του, η πρεμιέρα θα γινόταν στη… Βομβάη.

Εκείνο όμως που εκπλήσσει περισσότερο, είναι το κοστούμι που φορούσε στο τηλεοπτικό σόου 1980 Floor Show, σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ως Ziggy Stardust. Το κοστούμι που ο ίδιος αποκαλούσε Άγγελος του Θανάτου είναι ένας κόκκινος κορσές από PVC, διακοσμημένος με φτερά στρουθοκαμήλου. Το εν λόγω ρούχο είναι τόσο μικρό, που αναρωτιέσαι πόσο αδύνατος ήταν κάποιος για να χωρέσει σε αυτό.

«Το αρχείο αλλάζει την εικόνα που έχουμε για τον Ντέιβιντ Μπόουι. Ένας καλλιτέχνης που αρνήθηκε να εκφοβιστεί από το παρελθόν του και να κυκλοφορήσει μια αναβίωση της δουλειάς του, που επέμενε να κοιτάζει μπροστά και να πειραματίζεται, την ίδια στιγμή συνέλεγε με μανία τις επιστολές των θαυμαστών του, τα ζωγραφισμένα πετραδάκια και τις χειροποίητες κούκλες με το alter ego του» σημειώνει ο Αlexis Petridis.

Εκείνος, ο οποίος συχνά θεωρούνταν απόμακρος και μυστηριώδης, κρατούσε σαν θησαυρό κάθε στοιχείο που του έδειχνε την αγάπη του κοινού. Ίσως η αποθέωση που ακολούθησε τον θάνατό του να μην τον εξέπληττε καθόλου τελικά.