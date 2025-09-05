Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Λίγο πριν τον θάνατό του το 2016, ο θρυλικός Ντέιβιντ Μπόουι εργαζόταν πάνω σε ένα άκρως φιλόδοξο σχέδιο: ένα μιούζικαλ με τίτλο Ο Θεατής, βασισμένο σε μια καθημερινή εφημερίδα του 18ου αιώνα.

Το τελευταίο του αυτό πρότζεκτ αποκαλύπτεται μέσα από μια νέα έκθεση του αρχείου του στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A) του Λονδίνου, η οποία φέρνει στο φως τις αναλυτικές σημειώσεις του καλλιτέχνη, γραμμένες σε χαρτάκια Post-it που βρέθηκαν κολλημένα στους τοίχους του προσωπικού του γραφείου στη Νέα Υόρκη.

Το έργο περιστρεφόταν γύρω από την εφημερίδα The Spectator, η οποία κυκλοφορούσε στο Λονδίνο μεταξύ του 1711 και του 1712, καταγράφοντας τα ήθη και τις συνήθειες της υψηλής κοινωνίας.

Οι σημειώσεις του Μπόουι αποκαλύπτουν μια βαθιά του ενασχόληση με την εξέλιξη της τέχνης και της σάτιρας εκείνης της περιόδου.

Ο ίδιος φανταζόταν τον διαβόητο μικροκλέφτη Τζακ Σέπαρντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο επίκεντρο του έργου βρισκόταν και η υψηλόβαθμη συμμορία των Mohocks, που τρομοκρατούσε τους δρόμους του Λονδίνου.

«Φαίνεται πως αναρωτιόταν: “Ποιος είναι ο ρόλος των καλλιτεχνών σε αυτή την περίοδο; Πώς δημιουργούν ένα είδος σατιρικού σχολιασμού;”» δήλωσε η βασική επιμελήτρια της έκθεσης, Μάντλεν Χάντον, στο BBC, μετά την πρόσβαση που της δόθηκε στο υλικό του καλλιτέχνη.

Η ενασχόληση του Μπόουι με το θέατρο και ειδικά με το μιούζικαλ, υπήρξε διαχρονική. Από τις αρχές της καριέρας του, ο ίδιος δεν έκρυβε πως το στιλ του είχε επηρεαστεί από τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και ηθοποιό Άντονι Νιούλεϊ, ενώ είχε μαθητεύσει στις δραματικές τέχνες κοντά στον σπουδαίο χορογράφο Λίντσεϊ Κεμπ.

Το 2002, είχε δηλώσει στο BBC ότι πάντα ήθελε να γράφει για το θέατρο, με σκοπό τα έργα του να απευθύνονται σε ένα «αρκετά μεγάλο κοινό».

Οι σημειώσεις για το μιούζικαλ, μαζί με το γραφείο όπου τις έγραφε, θα εκτεθούν στο κοινό από τις 13 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο David Bowie Centre, στο ανατολικό Λονδίνο.

Το νέο κέντρο θα φιλοξενεί 200 αντικείμενα σε μόνιμη έκθεση, ενώ οι θαυμαστές του καλλιτέχνη θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν προσωπική πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα 90.000 κομμάτια του αρχείου, μετά από αίτημα.

Το νέο κέντρο αποτελεί επέκταση της επιτυχημένης έκθεσης David Bowie Is του 2013, η οποία έγινε η πιο πολυεπισκέψιμη στην ιστορία του μουσείου.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του Μπόουι ήταν το 26ο άλμπουμ του, Blackstar, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2016.