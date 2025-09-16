magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
16.09.2025 | 06:50
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Απομακρύνθηκε ηλικιωμένος
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
Music 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ο Ντέιβιντ Μπόουι είχε ήδη αφήσει πίσω του τον μύθο του Ziggy Stardust και προχωρούσε σε νέες μουσικές αναζητήσεις, στρεφόμενος στη soul και τη funk με το άλμπουμ Young Americans. Παρά τη δική του λάμψη, όμως, δεν μπορούσε να κρύψει το δέος του για έναν καλλιτέχνη που είχε σημαδέψει τα εφηβικά του χρόνια: τον Τζον Λένον.

Όπως παραδέχτηκε χρόνια αργότερα, ο Λένον ήταν «μία από τις μεγαλύτερες επιρροές της μουσικής του ζωής». Τον θαύμαζε γιατί μπορούσε να αντλεί ιδέες από την πρωτοπορία και να τις μετατρέπει σε κάτι προσβάσιμο στις μάζες, χωρίς να χάνει τη δύναμη και την αυθεντικότητά του.

Η πολυπόθητη γνωριμία ήρθε το 1974, σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στη Νέα Υόρκη. Ο Λένον, νευρικός και γεμάτος δισταγμό, είχε μαζί του τον παραγωγό και φίλο του Τόνι Βισκόντι ως «ασπίδα». Όμως η αμηχανία δεν κράτησε πολύ. Οι δύο καλλιτέχνες κάθισαν στο πάτωμα, άρχισαν να σκιτσάρουν ο ένας τον άλλον και σύντομα γελούσαν σαν φίλοι από τα παλιά.

Από εκείνη τη στιγμή, η σχέση τους εξελίχθηκε σε συνεργασία. Τον Ιανουάριο του 1975, στα θρυλικά στούντιο Electric Lady της Νέας Υόρκης, ηχογράφησαν μαζί δύο κομμάτια: μια διασκευή του «Across the Universe» και το ολοκαίνουργιο «Fame», που συνέγραψαν ο Μπόουι, ο Λένον και ο κιθαρίστας Κάρλος Αλομάρ. Το τραγούδι έγινε το πρώτο Νο.1 single του Μπόουι στην Αμερική, σηματοδοτώντας ένα κομβικό σημείο στην καριέρα του.

«Πες αυτό που εννοείς, κάν’ το να ριμάρει και βάλε ρυθμό»

Πέρα από τη μουσική, ο Λένον πρόσφερε και πολύτιμη καθοδήγηση. Ο Ντέιβιντ Μπόουι θυμόταν πάντα τη συμβουλή του: «Πες αυτό που εννοείς, κάν’ το να ριμάρει και βάλε ρυθμό». Μια φράση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώθηκε τέλεια στη δημιουργία του «Fame».

Παρά τις διαφορετικές τους διαδρομές, μοιράζονταν κοινές ευαισθησίες. Ο Ντέιβιντ Μπόουι εκτιμούσε τον Tζον Λένον ως έναν αληθινό ανθρωπιστή, με γρήγορη σκέψη, καυστικό χιούμορ και αυθεντικό πολιτικό πάθος. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πίστευα ότι θα γινόμασταν φίλοι για πάντα και ότι θα δέναμε όλο και περισσότερο».

Η μοίρα, βέβαια, είχε άλλα σχέδια. Ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε το 1980, αφήνοντας τον Ντέιβιντ Μπόουι με τις αναμνήσεις και τις πολύτιμες κουβέντες τους. Αλλά εκείνη η σύντομη φιλία και συνεργασία σημάδεψε ανεξίτηλα την καριέρα του και του χάρισε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του.

Έτσι, η συνάντηση δύο εμβληματικών μορφών του 20ού αιώνα δεν ήταν απλώς ένα στιγμιότυπο της μουσικής ιστορίας. Ήταν μια δημιουργική έκρηξη, μια ανταλλαγή ιδεών και ενέργειας που απέδειξε πως, όταν τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, μπορούν να γεννήσουν κάτι πραγματικά διαχρονικό.

Economy
Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Υπερπλεονάσματα: Η δημοσιονομική υπερ-πειθαρχία προκαλεί επιχειρηματική ασφυξία

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
