Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Σκεπτόμενη τον ιδιαίτερο δεσμό τους, η Κέιτ Μος είπε στην εκπομπή: «Ο Ντέιβιντ, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, με φώναζε Smasher*, άρχισε να μου τηλεφωνεί στα γενέθλιά μου. Μετά από αυτό, δεν χρειαζόμουν άλλα δώρα. «Στα Brit Awards του 2014, ο Μπόουι μου ζήτησε να παραλάβω εκ μέρους του το Βραβείο για το Συνολικό Έργο του. Δέχτηκα, με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσα να φορέσω κάτι από το αρχείο του.

»Φόρεσα το αυθεντικό κορμάκι Kansai Yamamoto που είχε φορέσει ο Ντέιβιντ στις συναυλίες του στο Rainbow Theatre το 1972 – μου ταίριαζε γάντι. Ήταν μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία».

(*Smasher, εκ του αγγλικού smash, που σημαίνει σπάσιμο; Ποιος ξέρει;).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Bowie 🐦collector (@bowierecords)

«Ήταν ένα αίνιγμα»

Αποκαλύπτοντας γιατί επέλεξε να παρουσιάσει το podcast, η Κέιτ δήλωσε: «Ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Κάποιος που ήταν πολύ περισσότερο από φίλος – ήταν ένα αίνιγμα».

Η Κέιτ συνέχισε: «Έτσι, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να βυθιστώ σε αυτό το εξαιρετικό πενταετές κεφάλαιο της ζωής του Μπόουι για το 6 Music και το BBC Sounds, ακούγοντας όσους τον συνόδευσαν στο δημιουργικό του ταξίδι και όσους συνεχίζει να εμπνέει, ήμουν ενθουσιασμένη που θα βοηθούσα στο να μοιραστώ την ιστορία μιας τόσο απίστευτης μεταμόρφωσης.

»Αυτό το podcast είναι μια πραγματική γιορτή για τον φίλο μου, ένα αληθινό βρετανικό είδωλο».

Στο podcast συμμετέχουν μαζί με την Κέιτ μια σειρά από διάσημους, όπως ο Μπόι Τζορτζ, ο Ίγκι Ποπ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η θρυλική Τουίγκι, για να συζητήσουν τις εμπειρίες τους με τον τραγουδιστή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @styleclubhere

«Λαγνεία, θυμός, μελαγχολία»

Στο podcast συμμετέχουν μαζί με την Κέιτ μια σειρά από διάσημους, όπως ο Μπόι Τζορτζ, ο Ίγκι Ποπ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η θρυλική Τουίγκι, για να συζητήσουν τις εμπειρίες τους με τον τραγουδιστή.

Υπάρχουν επίσης άγνωστα αποσπάσματα συνεντεύξεων του ίδιου του Ντέιβιντ.

Σε ένα απόσπασμα, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο Ντέιβιντ – ο οποίος πέθανε από καρκίνο του ήπατος σε ηλικία 69 ετών το 2016 – δηλώνει: «Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και του μεγαλύτερου μέρους της δεκαετίας του ’70 με οδηγούσε η λαγνεία, όσο και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια μεγάλη, δημιουργική δύναμη.

»Αυτή με τη σειρά της αντικαθίσταται από θυμό, όταν ρωτάς πού είναι τα χρήματα. Και μετά έρχεται η κατάθλιψη, και μετά πας στο Βερολίνο και γράφεις πραγματικά μελαγχολικά ορχηστρικά κομμάτια. Είναι το τρίπτυχο της δεκαετίας του ’70. Λαγνεία, θυμός, μελαγχολία».

Σε συνέντευξή της στο BBC Radio 6 Music, παραδέχτηκε ότι ο αείμνηστος μουσικός ήταν τόσο αδύνατος που ούτε καν εκείνη δεν μπορούσε να χωρέσει στα ρούχα του

Μια σειρά από προσωπικότητες που θέλεις να ακούσεις

Το podcast θα περιλαμβάνει επίσης μια αποκλειστική συνέντευξη από το 2001 με τον δημιουργό του, Des Shaw, καθώς και πρόσφατα ανακαλυφθέντα ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο της BBC.

Επίσης, οι λάτρεις θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αρχειακές συνομιλίες με προσωπικότητες όπως η Lady Gaga, η Σινέντ Ο’Κόνορ, ο Λου Ριντ και η Τρέισι Έμιν.

Τα επεισόδια της εκπομπής θα εξερευνήσουν επίσης τις πρώτες εμφανίσεις του Ντέιβιντ με τους The Hype, τη γοητεία που του ασκούσε ο καλλιτέχνης Άντι Γουόρχολ και τη δημιουργία του The Rise And Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.

Θα εξεταστεί επίσης η κληρονομιά του εμβληματικού χαρακτήρα Ziggy Stardust του Ντέιβιντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rolling Stone UK (@rollingstoneuk)

«Μου το έτριψε στη μούρη»

Η Κέιτ και ο Ντέιβιντ ήταν στενοί φίλοι για περίπου μια δεκαετία πριν από τον θλιβερό θάνατό του.

Το 2016, το έτος του θανάτου του, όπως αποκάλυψε η Κέιτ ο Ντέιβιντ την κορόιδευε επειδή δεν μπορούσε να φορέσει τα ρούχα του.

Σε συνέντευξή της στο BBC Radio 6 Music, παραδέχτηκε ότι ο αείμνηστος μουσικός ήταν τόσο αδύνατος που ούτε καν εκείνη δεν μπορούσε να χωρέσει στα ρούχα του.

Η αγαπημένη της μόδας, που έκανε πολλές φωτογραφήσεις με το είδωλο Ziggy Stardust και παρέλαβε ένα βραβείο BRIT εκ μέρους του με τη διάσημη ενδυμασία του, παραδέχτηκε ότι κάποια από τα ρούχα του της ήταν πολύ στενά.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ισχυρισμοί ήταν αληθινοί, η Κέιτ απάντησε: «Ναι, δεν μου ταίριαζαν! Όταν τον είδα μετά, μου είπε: “Μμμ, άκουσα ότι τα ρούχα δεν σου έκαναν”…. Εντάξει, μου το έτριψε στη μούρη!», συνέχισε με χιούμορ.

*Το Music Uncovered, David Bowie: Changeling είναι διαθέσιμο στο BBC Sounds.

*Η Κέιτ θα είναι επίσης καλεσμένη στην εκπομπή 6 Music Breakfast Show του Μικ Γκρίμσοου τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου για να συζητήσει το podcast και τη φιλία της με τον Μπόουι.

*Με στοιχεία από dailymail.com