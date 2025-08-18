Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Εκείνος για περίπου μισό αιώνα αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά κεφάλαια στην ιστορία της Αγγλίας. Εκείνη από τη δεκαετία του ’90 και μετά ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της μόδας παγκοσμίως. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντέιβιντ Μπόουι και η Κέιτ Μος επηρέασαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και από τον τομέα του, την βρετανική κουλτούρα.

Ωστόσο δεν μιλάμε για δύο πρόσωπα που άφησαν την σφραγίδα τους, ακολουθώντας παράλληλους δρόμους. Το 51χρονο μοντέλο και ο «Ziggy Stardust» ήταν στενοί φίλοι.

Μάλιστα, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του θρύλου της μουσικής , η Κέιτ Μος είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον φίλο της Ντέιβιντ Μπόουι.

«Ήταν ένα πραγματικό σοκ, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια» δήλωνε τον Ιούνιο του 2016 στο περιοδικό Edit. «Ήξερα ότι πάντα θα με πρόσεχε. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σου που σε στηρίζουν ανεξάρτητα από ότι σκατά λένε οι άλλοι. Ο Ντέιβιντ ήταν ένας από αυτούς».

Και τώρα, λίγο πριν συμπληρωθεί μια δεκαετία από τον θάνατο του Μπόουι, η Κέιτ Μος θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του αγαπημένου μουσικού.

Το Music Uncovered, David Bowie: Changeling θα εξερευνήσει τον αείμνηστο καλλιτέχνη την περίοδο 1970-1975, περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με όσους γνώριζαν τον Μπόουι αλλά και ανθρώπους που συνεχίζουν να εμπνέονται από την κληρονομιά του – οι Κρίσι Χάιντ, Έλτον Τζον, Ίγκι Ποπ, Ρόμπι Γουίλιαμς, Λου Ριντ, Σινέντ Ο’ Κόνορ είναι κάποια από τις φωνές που ακούγονται στο podcast.

«Ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν ένα πολύ ξεχωριστό άτομο. Κάποιος που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας φίλος – ήταν ένα αίνιγμα» δήλωσε η Κέιτ Μος.

«Έτσι, όταν ήρθε η ευκαιρία να εμβαθύνω σε αυτό το εξαιρετικό πενταετές κεφάλαιο της ζωής του Μπόουι για το 6 Music και το BBC Sounds ακούγοντας εκείνους που τον ακολούθησαν στο δημιουργικό του ταξίδι και εκείνους που συνεχίζει να εμπνέει, ενθουσιάστηκα που θα βοηθούσα να γίνει γνωστή η ιστορία μιας τόσο απίστευτης μεταμόρφωσης. Αυτό το podcast είναι πραγματικός εορτασμός του φίλου μου, ενός πραγματικού ειδώλου της Βρετανίας».

Το Music Uncovered, David Bowie: Changeling θα είναι διαθέσιμο στο BBC Sounds από τις 10 Σεπτεμβρίου.

// Φωτογραφίες: Ο Ντέιβιντ Μπόουι και η Κέιτ Μος ποζάροντας στον φακό της Έλεν φον Ούνβερτ το 2003