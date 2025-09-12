Στο φως η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπόουι

Ο κατάλογος με τα αγαπημένα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπόουι ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα σημείωμα που ανακαλύφθηκε στο αρχείο του V&A και θα παρουσιαστεί στο νέο David Bowie Centre που ανοίγει στις 13 Σεπτεμβρίου στο Hackney Wick, σύμφωνα με το NME. Η νέα πτέρυγα του μουσείου θα φιλοξενεί περισσότερα από 90.000 αντικείμενα από τη ζωή και την καριέρα του καλλιτέχνη, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ακολουθήσει τις δημιουργικές του διαδικασίες και τη συνεχή του ανανέωση.

Στο χειρόγραφο σημείωμα, με την ένδειξη «Memo for radio show — list of favourite records», ο Μπόουι είχε καταγράψει κομμάτια που σημάδεψαν τον ίδιο και την πορεία του. Ανάμεσά τους συναντάμε το «Right Now Right Now» του Άλαν Φριντ, το «Beck’s Bolero» του Τζεφ Μπεκ, το «Across the Universe» των Βeatles – το οποίο είχε διασκευάσει στο άλμπουμ Young Americans – αλλά και τραγούδια των Roxy Music, Sonic Youth, The Walker Brothers, καθώς και συνθέσεις των Μάιλς Ντέιβις, Τσαρλς Μίνγκους και Λίτλ Ρίτσαρντ.

Αναλυτικά η λίστα του Ντέιβιντ Μπόουι:

Ραλφ Βον Ουίλιαμς – «Fantasia on a Theme by Thomas Tallis»

Ρίχαρντ Στράους – «Four Last Songs»

Ρόνι Σπέκτορ – «Try Some, Buy Some»

Τα «in» και τα «out»

Το αρχείο περιλαμβάνει και άλλα ανέκδοτα ντοκουμέντα, όπως μια λίστα «ins» και «outs» του 1995, όπου ο Μπόουι έπαιζε με την ίδια του την εικόνα: στα «ins» έβαζε το «chaos surfing» και τον ίδιο, ενώ στα «outs» το «post-modernism», τη θρησκεία, αλλά ξανά… τον ίδιο. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι λίγο πριν τον θάνατό του εργαζόταν μυστικά σε ένα πρότζεκτ με τίτλο The Spectator, ένα «μουσικό του 18ου αιώνα» που παρέμεινε άγνωστο ακόμη και στους στενούς του συνεργάτες μέχρι την εύρεση των σημειώσεων.

Το προσωπικό του γραφείο, κλειδωμένο και προσβάσιμο μόνο σε εκείνον και την βοηθό του, διατήρησε ανέπαφα αυτά τα χειρόγραφα μέχρι να παραδοθούν στο μουσείο. Η νέα έκθεση θα τα εντάξει στο επίσημο αρχείο, εμπλουτίζοντας την κατανόηση της πολυδιάστατης δημιουργικότητάς του.

Ο Μπόουι, που άφησε το κύκνειο άσμα του με το Blackstar το 2016, εξακολουθεί να αποκαλύπτει πτυχές του εαυτού του μέσα από τα αρχεία του. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια της καριέρας του θα τιμηθούν με το box set «I Can’t Give Everything Away (2002-2016)», το οποίο κυκλοφορεί στις 12 Σεπτεμβρίου.