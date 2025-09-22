Τρία άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παλιά πόλη στο Ρέθυμνο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, στην οδό Αρκαδίου, όταν ειδοποιήθηκαν από περίοικους για το άγριο σκηνικό, πέρασαν χειροπέδες σε τρεις από τους εμπλεκόμενους, ενώ αναζητούν ακόμη τέσσερα άτομα, που -σύμφωνα και με όσα φαίνονται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας- εμπλέκονται επίσης στο βίαιο περιστατικό, μεταδίδει το Creta24.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φαίνονται οι νεαροί να διαπληκτίζονται, ενώ σοκ προκαλεί το γεγονός ότι ένας από αυτούς πέφτει με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά.

Ρέθυμνο: Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή

<br />

Ο 18χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, για το περιστατικό δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

«Πρωτοστάτησε δόκιμος αστυνομικός ήταν μέλος της κρητικής μαφίας»

Σύμφωνα με το MEGA, σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ένας εκ των τριών δραστών είναι δόκιμος αστυνομικός και το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι παρόμοια επεισόδια σημειώνονται σχεδόν κάθε βράδυ στο Ρέθυμνο και η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όπως λένε, νεαροί μεθούν στα μπαρ, σπάνε βιτρίνες, προκαλούν φασαρίες και αρκετοί καταλήγουν σε νοσοκομεία ή αστυνομικά τμήματα. Ζητούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα.