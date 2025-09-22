Εκάλη: Βίντεο ντοκουμέντο – Διέλυσε με το όχημά του σταθμευμένο ΙΧ και μηχανή και έφυγε
Τι λέει η ιδιοκτήτρια των οχημάτων για τις ζημιές που προκάλεσε οδηγός στην Εκάλη - Παρά το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε, ο οδηγός εξαφανίστηκε
Τεράστιες ζημιές προκάλεσε σε μία παρκαρισμένη μηχανή και ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, οδηγός οχήματος την περασμένη Κυριακή στην Εκάλη.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσίευσε ΕΡΤ, αυτοκίνητο πορτοκαλί χρώματος, κινείται στην οδό Ήρας στην Εκάλη και ενώ είναι άδειος ο δρόμος, καρφώνεται πρώτα στη μηχανή και μετά στο αυτοκίνητο. Παρά το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε, ο οδηγός εξαφανίστηκε.
«Άκουσα δυνατό κρότο και είδα το αυτοκίνητο να κάνει μανούβρες. Πήγαμε να βγούμε έξω να δούμε τι γίνεται αλλά πρόλαβε να εξαφανιστεί»
Η ιδιοκτήτρια των οχημάτων, μιλώντας στην ΕΡΤ κατήγγειλε πως η ζημιά που τους προκάλεσε ανέρχεται κοντά στις 10.000 ευρώ. 6.000 στο αυτοκίνητο και σχεδόν 3 με 4 χιλιάδες στη μηχανή η οποία βγήκε ολική.
«Άκουσα δυνατό κρότο και είδα το αυτοκίνητο να κάνει μανούβρες. Πήγαμε να βγούμε έξω να δούμε τι γίνεται αλλά πρόλαβε να εξαφανιστεί. Και τα 2 οχήματα ήταν δικά μας. Εκσφενδόνισε τη μηχανή πάνω στο αυτοκίνητο και αφού τελείωσε η πορεία του, έκανε όπισθεν και έφυγε. Η ασφαλιστική μου δεν με αποζημιώνει», είπε η γυναίκα.
«Μάθαμε ότι ένα αυτοκίνητο κινείται στην περιοχή πάντα με μεγάλη ταχύτητα. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός. Δεν τον ενδιέφερε αν προκάλεσε σωματική βλάβη. Χτύπησε και έφυγε. Η ζημιά υπολογίζεται πάνω από 6.000 ευρώ το αυτοκίνητο, η μηχανή βγήκε ολοσχερώς», κατήγγειλε ακόμα η ιδιοκτήτρια των οχημάτων.
Η ιδιοκτήτρια των οχημάτων εξηγεί πως από τις κάμερες ασφαλείας δεν φαίνεται ο αριθμός πινακίδας του οδηγού ο οποίος αναζητείται για το τροχαίο που προκάλεσε στην Εκάλη.
- Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
- Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
- Η πρόβλεψη του Μίτσιτς για την κατάταξη της Euroleague – Σε ποια θέση έβαλε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (vid)
- H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
- Ταξικός πόλεμος στη Γαλλία – Αρνώ και άλλοι κροίσοι βρυχώνται: «Είναι δύσκολο να μας καταλάβει ο κόσμος»
- Χάλκινος ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις