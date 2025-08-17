Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός μπήκε σε πεζόδρομο και παρέσυρε τραπέζια – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Τον πανικό σκόρπισε μια μεθυσμένη οδηγός που μέρα μεσημέρι μπήκε με το ΙΧ σε κεντρικό πεζόδρομο στα Χανιά γεμάτο κόσμο και από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Το αυτοκίνητο προκάλεσε φθορές σε καρέκλες και τραπέζια τα οποία παρέσυρε.

Παρέσυρε καρότσι μωρού

Μάλιστα όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με μαρτυρία μητέρας, από θαύμα δεν εκτυλίχθηκε τραγωδία καθώς το ΙΧ παρέσυρε το καροτσάκι του μωρού της, το οποίο ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Κουμ Καπί όταν οι θαμώνες των καφέ που ήταν γεμάτα από κόσμο, είδαν να περνά ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα από τον πεζόδρομο της παραλίας, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μάλιστα με ταχύτητα.

Βρέθηκε μεθυσμένη

Ο κόσμος που καθόταν στις καφετέριες αν και ταραγμένος σηκώθηκε και άρχισε να κυνηγάει το αυτοκίνητο για να προσπαθήσει να το σταματήσει.

Παράλληλα κλήθηκε και η αστυνομία που σταμάτησε την 39χρονη οδηγό και στο αλκοτέστ που της έγινε βρέθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

Πάντως το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό καθώς έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν απρόσεκτοι οδηγοί να εισέρχονται στο δρόμο παρά τα απαγορευτικά σήματα.