Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με τη μηχανή του σε εργαζόμενο καθαριότητας

Σοβαρά τραυματισμένος, κατέληξε στο νοσοκομείο, εργαζόμενος καθαριότητας στο Ρέθυμνο, όταν μεθυσμένος οδηγός μηχανής, έπεσε πάνω του την ώρα που βρισκόταν στο απορριμματοφόρο.

Το τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου στην παραλιακή λεωφόρο στο Ρέθυμνο.

Από τύχη δεν είχαμε χειρότερα

«Την ώρα της αποκομιδής, την ώρα που ανέβαζαν τα μικρά καδάκια, έπεσε το μηχανάκι στον συνοδό απορριμματοφόρου, τον χτύπησε πάνω στο απορριμματοφόρο στα ψαλίδια τα οποία ήταν κλειστά, το παιδί έπαθε σοκ, χτύπησε παντού, κεφάλι, πλάτη, πόδια», λέει η Μπουμπαλού Σοφία, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνης.

Ο εργαζόμενος υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

«Έπεσε ο εργαζόμενος πάνω στα ψαλίδια, αλλά ευτυχώς ήταν κλειστά, αν ήταν ανοιχτά, θα τον είχαν διαπεράσει», προσθέτει.

Στον Άλιμο

Το περιστατικό στο Ρέθυμνο ξύπνησε μνήμες από το τραγικό δυστύχημα στον Άλιμο με θύμα μία 65χρονη υπάλληλο καθαριότητα όταν ταξί καρφώθηκε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου στην παραλιακή λεωφόρο, την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν εκεί.

Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας τον τελευταίο καιρό έχουν υποστεί πολλά περιστατικά λεκτικής ή σωματικής βίας όπως πριν από μερικές ημέρες στην κεντρική πλατεία Ιωαννίνων, όταν δύο υπάλληλοι του δήμου καθάριζαν και τότε ένας περαστικός τους πλησίασε και σε έντονο ύφος τους έκανε παρατήρηση σχετικά με την καθαριότητα της πλατείας.

Δευτερόλεπτα επιτέθηκε με μανία στον συμβασιούχο οδοκαθαριστή χτυπώντας τον με γροθιές.

«Ο συνάδελφός μας του απάντησε ότι δεν έχει τελειώσει η βάρδια του και μπορεί να τον κρίνει μόλις τελειώσει τη βάρδια του εφόσον δεν το καθαρίσει. Κι αυτό όμως ήταν ικανός λόγος για τον νταή να αρχίσει να επιτίθεται», λέει η Τίνα Ζέκα, Πρόεδρος Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων.

Αιμόφυρτος ο 43χρονος προσπαθούσε μάταια να αποφύγει τα χτυπήματα, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

«Πήγε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, του έγιναν ράμματα, βγήκε ευτυχώς την ίδια μέρα με καθαρές αξονικές και ακτινογραφίες, αλλά με μεγάλο σοκ, και τις αμυχές, πρηξίματα», προσθέτει.

Πολλά τα περιστατικά επιθέσεων

Τον Ιούνιο άλλη μία άγρια επίθεση είχε προστεθεί στην λίστα των βίαιων επιθέσεων.

Τρεις νταήδες στην Κυψέλη είχαν ξυλοκοπήσει άγρια 49χρονο εργαζόμενο καθαριότητας επειδή ήθελαν να προσπεράσουν το απορριμματοφόρο που θεωρούσαν ότι τους καθυστερούσε.

Ενώ τον ίδιο μήνα 63χρονος υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στον πεζόδρομο της Τοσίτσας, είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από άστεγο τοξικοεξαρτημένο άνδρα την ώρα που κούρευε το γκαζόν, που του κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι