DO’S: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και περισσότερη προσοχή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις (επαγγελματικές ή και προσωπικές). Μπορείς, ας πούμε, να προχωρήσεις παρακάτω κάποιες σχέσεις που έχεις ήδη στη ζωή σου ή μπορείς να επενδύσεις σε κάποιες καινούργιες. Επικοινώνησε άμεσα αυτά που θέλεις αποφεύγοντας να γίνεις ωμός.

DON’TS: Μην πιστεύεις τα πάντα από αυτά που ακούς, γιατί τα μισά ενδέχεται να είναι scam. Μη διστάσεις να κοινωνικοποιηθείς με το να ανοιχτείς και να γνωρίσεις κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να δεις πως κάποια άτομα είναι λίγο περίεργα απέναντί σου. Μη διστάσεις λοιπόν να κάνεις αυτό που πρέπει και να τους κόψεις τον βήχα, που λέμε.