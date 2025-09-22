Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 22.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και περισσότερη προσοχή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις (επαγγελματικές ή και προσωπικές). Μπορείς, ας πούμε, να προχωρήσεις παρακάτω κάποιες σχέσεις που έχεις ήδη στη ζωή σου ή μπορείς να επενδύσεις σε κάποιες καινούργιες. Επικοινώνησε άμεσα αυτά που θέλεις αποφεύγοντας να γίνεις ωμός.
DON’TS: Μην πιστεύεις τα πάντα από αυτά που ακούς, γιατί τα μισά ενδέχεται να είναι scam. Μη διστάσεις να κοινωνικοποιηθείς με το να ανοιχτείς και να γνωρίσεις κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να δεις πως κάποια άτομα είναι λίγο περίεργα απέναντί σου. Μη διστάσεις λοιπόν να κάνεις αυτό που πρέπει και να τους κόψεις τον βήχα, που λέμε.
Ταύρος
DO’S: Τελευταία έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία. Σήμερα λοιπόν μπορείς να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου και μετά να προσπαθήσεις να τα βάλεις κι αυτά σε μία σωστή σειρά. Έπειτα προχώρα στην εφαρμογή των αλλαγών που έχεις ήδη αποφασίσει. Απλά πρέπει να το κάνεις με όσο πιο smooth τρόπο γίνεται, για να μην σου φανεί τεράστια η διαφορά, έτσι;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ανοιχτείς επικοινωνιακά. Μάλιστα αυτό ίσως σε βοηθήσει να δημιουργήσεις γέφυρες επικοινωνίας με κάποιους συναδέλφους που είχατε πάρει απόσταση. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η μέρα κουβαλάει πολύ παρασκήνιο. Αν εμπλέκεσαι εσύ, τότε μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες. Ή μάλλον στο που τα λες.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού αντιλαμβάνεσαι ότι η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι πιο χαλαρή από τις προηγούμενες, τότε γιατί δε χαλαρώνεις κι εσύ λίγο; Αυτό θα σε βοηθήσει να εξωτερικεύσεις τη δημιουργική σου πτυχή, κάτι που θα σε γεμίσει με θετική ενέργεια. Σε αυτό το ευχάριστο mood, φρόντισε να βρεις τόσο τον εαυτό όσο και τα πατήματά σου.
DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις ιδέες που έχεις για κάποια projects, για την περαιτέρω εκπαίδευσή σου ή και με τις γνωριμίες που θα συμβούν, καθώς μέσα από όλα αυτά μπορεί να βρεις το κίνητρο που έψαχνες. Μην παίρνεις κατάκαρδα πολλά από αυτά που ακούς να λένε οι φίλοι σου. Γενικώς μην εκνευρίζεσαι, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.
Καρκίνος
DO’S: Ίσως πήρες μέρος σε κάποιες συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα οι οποίες οδήγησαν σε διάφορα ξεκαθαρίσματα. Σήμερα, λοιπόν, με πιο καθαρό μυαλό, μπορείς να ασχοληθείς με αυτά. Θα ήθελα να εστιάσεις κυρίως στο πως σε έχουν κάνει να νιώσεις. Γίνε πιο επικοινωνιακός και εξέφρασε αυτά που θέλεις, όπως είναι η δημιουργικότητα ή η έντασή σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος σε αυτά που σου έχουν αναθέσει να φέρεις εις πέρας, γιατί όπως ξέρεις τα λάθη κοστίζουν. Δε νομίζω πως αυτή την στιγμή θέλεις να εκτεθείς, έτσι; Μην αγνοείς τα ερωτικά σου, καθώς υπάρχουν πολλά που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη εκεί πέρα. Μήπως να βρεις την πηγή του κακού λοιπόν;
Λέων
DO’S: Αν καθαρίσεις το κεφάλι σου από οτιδήποτε σου προκαλεί νεύρα, θα καταλάβεις ότι κάποιες συζητήσεις πρέπει να γίνουν, καθώς μόνο μέσω αυτών θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις υποψίες που έχεις. Θα σε συμβούλευα να κινηθείς διπλωματικά, καθώς έτσι θα μάθεις αυτά που θέλεις. Έπειτα βρες τον καταλληλότερο τρόπο για να απαντήσεις.
DON’TS: Μη δέχεσαι συμβουλές από τον οποιονδήποτε κι αυτό γιατί δεν θέλουν όλοι το καλό σου. Τόσο απλό! Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες. Μην κωλώσεις να εκφράσεις αυτά που δεν σου αρέσουν εκεί που πρέπει. Μάλιστα αυτό μπορεί τελικά να ενδυναμώσει την σχέση σου με τα άτομα αυτά και όχι να την φθείρει, όπως εσύ νομίζεις.
Παρθένος
DO’S: Βρες τρόπους για να φέρεις ξανά την ασφάλεια στην ατμόσφαιρα. Εκμεταλλεύσου την ηρεμία της σημερινής μέρας για να δεις τι μπορείς να σώσεις από τον χαμό του προηγούμενου διαστήματος. Ξεκαθάρισε τα οικονομικά σου με το να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά. Συζήτησε αυτά που σε απασχολούν για να σταματήσεις να σκέφτεσαι βλακείες.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στους όρους των συμβολαίων που θέλεις να υπογράψεις. Το ίδιο ισχύει και για οτιδήποτε καλείσαι να πληρώσεις σήμερα. Στα επαγγελματικά σου, μη διστάσεις να κινηθείς με άνεση, καθώς έτσι μόνο θα αναγνωριστεί η αξία σου. Επομένως μην κωλώσεις να ζητήσεις και το κάτι παραπάνω από οικονομικής άποψης.
Ζυγός
DO’S: Αξιοποίησε υπέρ σου το ότι το μυαλό σου δείχνει να δουλεύει με χίλιες στροφές και εστίασε στις ιδέες που κατεβάζει. Ωστόσο απόφυγε να τις εμπιστευτείς στα λάθος άτομα. Ειδικά αν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια περίεργη διάθεση από τους απέναντι, έτσι; Επικοινώνησε αυτά που σε απασχολούν. Επικεντρώσου στα ενδιαφέροντά σου.
DON’TS: Μην αφήσεις την χθεσινή ένταση να σε επηρεάσει αρνητικά, καθώς η σημερινή μέρα δείχνει πως θα φερθεί καλύτερα. Στα ερωτικά, μην παρασύρεσαι από το έντονο πάθος που θα νιώσεις να σε διακατέχει, καθώς αυτό μπορεί να σε ανανεώσει μεν, να σε ξεμυαλίσει δε! Αρκεί λοιπόν να μην είσαι απρόσεκτος. Μην κωλώσεις όμως να δείξεις το ενδιαφέρον σου.
Σκορπιός
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, αλλά αξιοποίησε και την ηρεμία της σημερινής μέρας, ώστε να διαχειριστείς αυτά που παρατηρείς να εξελίσσονται γύρω σου. Πρέπει βέβαια να σκεφτείς τα πράγματα λίγο καλύτερα. Υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να σε διαφωτίσουν αρκετά. Ειδικά για καταστάσεις που σε ταλαιπωρούν τελευταία.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί ίσως δημιουργηθούν παρεξηγήσεις εντελώς από το πουθενά. Για να το αποφύγεις αυτό, λοιπόν, μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά. Μην αγνοείς το ένστικτό σου το οποίο βαράει υπερωρίες! Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά, ειδικά αν περιμένεις απαντήσεις σχετικά με κάποιο ακίνητο.
Τοξότης
DO’S: Αξιοποίησε την χαλαρή σου διάθεση, αλλά και το ότι υποχωρεί η ένταση και κάνε ένα κοινωνικό comeback. Συζήτησε και επικοινώνησε αυτά που θες ανοιχτά, ώστε να προσεγγίσεις τα άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί χάσμα. Κάνε εκείνο το επαγγελματικό άνοιγμα που θες. Επανεξέτασε όμως τους όρους των συμφωνιών που θέλεις να κλείσεις.
DON’TS: Μην κάνεις πίσω σε αυτά που θέλεις ή προτείνεις, γιατί ενδέχεται να την πατήσεις. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου γενικώς. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην απογοητεύεσαι, γιατί η καλή η γνωριμία δεν θα αργήσει να έρθει. Ωστόσο μην πέσεις στην παγίδα του ατόμου εκείνου που θα σου τα παρουσιάσει όλα ρόδινα. Δεν είναι!
Αιγόκερως
DO’S: Επικεντρώσου στις επαγγελματικές κινήσεις που θες να κάνεις. Κάνε και συζητήσεις σχετικά με τους όρους που αφορούν τα deals και τις διαπραγματεύσεις που κάνεις τελευταία. Ωστόσο πρέπει να είσαι παρατηρητικός. Κράτα και καμία σημείωση, δεν βλάπτει! Βασικά έτσι θα αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη, να ξέρεις. Εκμεταλλεύσου το θετικό κλίμα.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσεις σε αυτά που θα ακούσεις και θα «χτυπήσουν» τα ευαίσθητα σημεία σου. Στο λέω αυτό γιατί δεν είναι καθόλου απίθανο την πατήσεις και να πιαστείς κορόιδο- αν δεν προσέξεις! Από την άλλη, μην απογοητεύεσαι, γιατί τα οικονομικά σου δείχνουν πως πάνε από το καλό στο καλύτερο.
Υδροχόος
DO’S: Εξέτασε τα πάντα υπό το πρίσμα της λογικής, καθώς μόνο έτσι θα αντιληφθείς πως οτιδήποτε δεν εφαρμόστηκε μέχρι στιγμής, είναι γιατί απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο. Όμως άλλαξε τρόπο δράσης. Προσπάθησε να διαχειριστείς εύστοχα τις νέες εξελίξεις. Γίνε διπλωματικός, όταν συζητάς, για να λάβεις πιο πολλά από αυτά που ποντάρεις.
DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός και μην αρχίσεις τα ψέματα, απλά και μόνο για να σε πιστέψουν οι άλλοι. Ωστόσο μην πιστεύεις αυτά που σου υπόσχονται εκείνοι και ακούγονται παρατραβηγμένα εξαρχής. Μην αγνοείς τη δημιουργικότητα ή και την αποφασιστικότητά σου, καθώς αυτά είναι τα μόνα χαρακτηριστικά που μπορούν να σε πάνε παρακάτω.
Ιχθύες
DO’S: Ανάλυσε αυτά που έχουν συμβεί τελευταία, απλά κάντο ήσυχα και από μέσα σου. Βρες τα πατήματά σου με το να δρομολογήσεις όλα αυτά που σε απασχολούν. Ακολούθα το ένστικτό σου. Ωστόσο κράτα τα μάτια σου ανοιχτά και παρατήρησε τα πάντα γύρω σου. Συζήτησε με ηρεμία για τα οικονομικά σου, καθώς οι ευνοϊκές συνθήκες υπάρχουν.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις μελλοντικές εξελίξεις, καθώς κάθε πράγμα στον καιρό του, θα πω εγώ! Μην ξοδεύεις αλόγιστα πια, γιατί το ταμείο είναι πλέον μείον. Ταυτόχρονα μην είσαι αδιάφορος στις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στην οικογένεια, καθώς εκεί θα αποκαλυφθούν/ επιβεβαιωθούν πολλά που είτε δεν ήξερες είτε απλά υποπτευόσουν.
