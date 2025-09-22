magazin
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 22.09.2025]
Ημερήσια 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 22.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και περισσότερη προσοχή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις (επαγγελματικές ή και προσωπικές). Μπορείς, ας πούμε, να προχωρήσεις παρακάτω κάποιες σχέσεις που έχεις ήδη στη ζωή σου ή μπορείς να επενδύσεις σε κάποιες καινούργιες. Επικοινώνησε άμεσα αυτά που θέλεις αποφεύγοντας να γίνεις ωμός.

DON’TS: Μην πιστεύεις τα πάντα από αυτά που ακούς, γιατί τα μισά ενδέχεται να είναι scam. Μη διστάσεις να κοινωνικοποιηθείς με το να ανοιχτείς και να γνωρίσεις κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας ενδέχεται να δεις πως κάποια άτομα είναι λίγο περίεργα απέναντί σου. Μη διστάσεις λοιπόν να κάνεις αυτό που πρέπει και να τους κόψεις τον βήχα, που λέμε.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Τελευταία έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία. Σήμερα λοιπόν μπορείς να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου και μετά να προσπαθήσεις να τα βάλεις κι αυτά σε μία σωστή σειρά. Έπειτα προχώρα στην εφαρμογή των αλλαγών που έχεις ήδη αποφασίσει. Απλά πρέπει να το κάνεις με όσο πιο smooth τρόπο γίνεται, για να μην σου φανεί τεράστια η διαφορά, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ανοιχτείς επικοινωνιακά. Μάλιστα αυτό ίσως σε βοηθήσει να δημιουργήσεις γέφυρες επικοινωνίας με κάποιους συναδέλφους που είχατε πάρει απόσταση. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η μέρα κουβαλάει πολύ παρασκήνιο. Αν εμπλέκεσαι εσύ, τότε μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες. Ή μάλλον στο που τα λες.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού αντιλαμβάνεσαι ότι η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι πιο χαλαρή από τις προηγούμενες, τότε γιατί δε χαλαρώνεις κι εσύ λίγο; Αυτό θα σε βοηθήσει να εξωτερικεύσεις τη δημιουργική σου πτυχή, κάτι που θα σε γεμίσει με θετική ενέργεια. Σε αυτό το ευχάριστο mood, φρόντισε να βρεις τόσο τον εαυτό όσο και τα πατήματά σου.

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις ιδέες που έχεις για κάποια projects, για την περαιτέρω εκπαίδευσή σου ή και με τις γνωριμίες που θα συμβούν, καθώς μέσα από όλα αυτά μπορεί να βρεις το κίνητρο που έψαχνες. Μην παίρνεις κατάκαρδα πολλά από αυτά που ακούς να λένε οι φίλοι σου. Γενικώς μην εκνευρίζεσαι, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Ίσως πήρες μέρος σε κάποιες συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα οι οποίες οδήγησαν σε διάφορα ξεκαθαρίσματα. Σήμερα, λοιπόν, με πιο καθαρό μυαλό, μπορείς να ασχοληθείς με αυτά. Θα ήθελα να εστιάσεις κυρίως στο πως σε έχουν κάνει να νιώσεις. Γίνε πιο επικοινωνιακός και εξέφρασε αυτά που θέλεις, όπως είναι η δημιουργικότητα ή η έντασή σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος σε αυτά που σου έχουν αναθέσει να φέρεις εις πέρας, γιατί όπως ξέρεις τα λάθη κοστίζουν. Δε νομίζω πως αυτή την στιγμή θέλεις να εκτεθείς, έτσι; Μην αγνοείς τα ερωτικά σου, καθώς υπάρχουν πολλά που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη εκεί πέρα. Μήπως να βρεις την πηγή του κακού λοιπόν;

Λέων

Λέων

DO’S: Αν καθαρίσεις το κεφάλι σου από οτιδήποτε σου προκαλεί νεύρα, θα καταλάβεις ότι κάποιες συζητήσεις πρέπει να γίνουν, καθώς μόνο μέσω αυτών θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις υποψίες που έχεις. Θα σε συμβούλευα να κινηθείς διπλωματικά, καθώς έτσι θα μάθεις αυτά που θέλεις. Έπειτα βρες τον καταλληλότερο τρόπο για να απαντήσεις.

DON’TS: Μη δέχεσαι συμβουλές από τον οποιονδήποτε κι αυτό γιατί δεν θέλουν όλοι το καλό σου. Τόσο απλό! Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες. Μην κωλώσεις να εκφράσεις αυτά που δεν σου αρέσουν εκεί που πρέπει. Μάλιστα αυτό μπορεί τελικά να ενδυναμώσει την σχέση σου με τα άτομα αυτά και όχι να την φθείρει, όπως εσύ νομίζεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βρες τρόπους για να φέρεις ξανά την ασφάλεια στην ατμόσφαιρα. Εκμεταλλεύσου την ηρεμία της σημερινής μέρας για να δεις τι μπορείς να σώσεις από τον χαμό του προηγούμενου διαστήματος. Ξεκαθάρισε τα οικονομικά σου με το να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά. Συζήτησε αυτά που σε απασχολούν για να σταματήσεις να σκέφτεσαι βλακείες.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στους όρους των συμβολαίων που θέλεις να υπογράψεις. Το ίδιο ισχύει και για οτιδήποτε καλείσαι να πληρώσεις σήμερα. Στα επαγγελματικά σου, μη διστάσεις να κινηθείς με άνεση, καθώς έτσι μόνο θα αναγνωριστεί η αξία σου. Επομένως μην κωλώσεις να ζητήσεις και το κάτι παραπάνω από οικονομικής άποψης.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αξιοποίησε υπέρ σου το ότι το μυαλό σου δείχνει να δουλεύει με χίλιες στροφές και εστίασε στις ιδέες που κατεβάζει. Ωστόσο απόφυγε να τις εμπιστευτείς στα λάθος άτομα. Ειδικά αν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια περίεργη διάθεση από τους απέναντι, έτσι; Επικοινώνησε αυτά που σε απασχολούν. Επικεντρώσου στα ενδιαφέροντά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την χθεσινή ένταση να σε επηρεάσει αρνητικά, καθώς η σημερινή μέρα δείχνει πως θα φερθεί καλύτερα. Στα ερωτικά, μην παρασύρεσαι από το έντονο πάθος που θα νιώσεις να σε διακατέχει, καθώς αυτό μπορεί να σε ανανεώσει μεν, να σε ξεμυαλίσει δε! Αρκεί λοιπόν να μην είσαι απρόσεκτος. Μην κωλώσεις όμως να δείξεις το ενδιαφέρον σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, αλλά αξιοποίησε και την ηρεμία της σημερινής μέρας, ώστε να διαχειριστείς αυτά που παρατηρείς να εξελίσσονται γύρω σου. Πρέπει βέβαια να σκεφτείς τα πράγματα λίγο καλύτερα. Υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες οι οποίες μπορούν να σε διαφωτίσουν αρκετά. Ειδικά για καταστάσεις που σε ταλαιπωρούν τελευταία.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί ίσως δημιουργηθούν παρεξηγήσεις εντελώς από το πουθενά. Για να το αποφύγεις αυτό, λοιπόν, μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά. Μην αγνοείς το ένστικτό σου το οποίο βαράει υπερωρίες! Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά, ειδικά αν περιμένεις απαντήσεις σχετικά με κάποιο ακίνητο.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αξιοποίησε την χαλαρή σου διάθεση, αλλά και το ότι υποχωρεί η ένταση και κάνε ένα κοινωνικό comeback. Συζήτησε και επικοινώνησε αυτά που θες ανοιχτά, ώστε να προσεγγίσεις τα άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί χάσμα. Κάνε εκείνο το επαγγελματικό άνοιγμα που θες. Επανεξέτασε όμως τους όρους των συμφωνιών που θέλεις να κλείσεις.

DON’TS: Μην κάνεις πίσω σε αυτά που θέλεις ή προτείνεις, γιατί ενδέχεται να την πατήσεις. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου γενικώς. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην απογοητεύεσαι, γιατί η καλή η γνωριμία δεν θα αργήσει να έρθει. Ωστόσο μην πέσεις στην παγίδα του ατόμου εκείνου που θα σου τα παρουσιάσει όλα ρόδινα. Δεν είναι!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επικεντρώσου στις επαγγελματικές κινήσεις που θες να κάνεις. Κάνε και συζητήσεις σχετικά με τους όρους που αφορούν τα deals και τις διαπραγματεύσεις που κάνεις τελευταία. Ωστόσο πρέπει να είσαι παρατηρητικός. Κράτα και καμία σημείωση, δεν βλάπτει! Βασικά έτσι θα αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη, να ξέρεις. Εκμεταλλεύσου το θετικό κλίμα.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσεις σε αυτά που θα ακούσεις και θα «χτυπήσουν» τα ευαίσθητα σημεία σου. Στο λέω αυτό γιατί δεν είναι καθόλου απίθανο την πατήσεις και να πιαστείς κορόιδο- αν δεν προσέξεις! Από την άλλη, μην απογοητεύεσαι, γιατί τα οικονομικά σου δείχνουν πως πάνε από το καλό στο καλύτερο.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εξέτασε τα πάντα υπό το πρίσμα της λογικής, καθώς μόνο έτσι θα αντιληφθείς πως οτιδήποτε δεν εφαρμόστηκε μέχρι στιγμής, είναι γιατί απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο. Όμως άλλαξε τρόπο δράσης. Προσπάθησε να διαχειριστείς εύστοχα τις νέες εξελίξεις. Γίνε διπλωματικός, όταν συζητάς, για να λάβεις πιο πολλά από αυτά που ποντάρεις.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός και μην αρχίσεις τα ψέματα, απλά και μόνο για να σε πιστέψουν οι άλλοι. Ωστόσο μην πιστεύεις αυτά που σου υπόσχονται εκείνοι και ακούγονται παρατραβηγμένα εξαρχής. Μην αγνοείς τη δημιουργικότητα ή και την αποφασιστικότητά σου, καθώς αυτά είναι τα μόνα χαρακτηριστικά που μπορούν να σε πάνε παρακάτω.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ανάλυσε αυτά που έχουν συμβεί τελευταία, απλά κάντο ήσυχα και από μέσα σου. Βρες τα πατήματά σου με το να δρομολογήσεις όλα αυτά που σε απασχολούν. Ακολούθα το ένστικτό σου. Ωστόσο κράτα τα μάτια σου ανοιχτά και παρατήρησε τα πάντα γύρω σου. Συζήτησε με ηρεμία για τα οικονομικά σου, καθώς οι ευνοϊκές συνθήκες υπάρχουν.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις μελλοντικές εξελίξεις, καθώς κάθε πράγμα στον καιρό του, θα πω εγώ! Μην ξοδεύεις αλόγιστα πια, γιατί το ταμείο είναι πλέον μείον. Ταυτόχρονα μην είσαι αδιάφορος στις συζητήσεις που θα γίνουν μέσα στην οικογένεια, καθώς εκεί θα αποκαλυφθούν/ επιβεβαιωθούν πολλά που είτε δεν ήξερες είτε απλά υποπτευόσουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της
Music Stage 21.09.25

Η Αναστασία έπαιξε ποδόσφαιρο με Ζαγοράκη & Καραγκούνη και απογείωσε τη Θεσσαλονίκη με το live της

Με τη γνωστή αγάπη της για το ποδόσφαιρο, η Αναστασία φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο δίπλα στους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του προς το τέλος του ντέρμπι της Λεωφόρου και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο