Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πέθανε η μητέρα του ηθοποιού – «Θα μου λείπεις, όπως πάντα»
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης περνάει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.
Ο γνωστός ηθοποιός γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.
Μοιράστηκε φωτογραφίες μαζί της και την αποχαιρέτησε με τρυφερά λόγια: «Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι, θα μου λείπεις, όπως πάντα».
«Το ότι δε μεγάλωσα με τη μαμά μου ήταν μια πρώτη απόρριψη στη ζωή μου»
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα του στην οποία έχει αναφερθεί σε συνεντεύξεις του κατά το παρελθόν.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «DOT» το 2023, ο ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, την επαγγελματική διαδρομή του και τα όνειρά του. Οι γονείς του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη χώρισαν όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών. Ο ηθοποιός μεγάλωσε με τον πατέρα του.
«Το ότι δε μεγάλωσα με τη μαμά μου ήταν μια πρώτη απόρριψη στη ζωή μου. Βέβαια, δε βάζω αυτό το πρόσημο στη μητέρα μου. Αγαπάω πολύ το γυναικείο φύλο. Λατρεύω τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι τα πιο όμορφα πλάσματα στον πλανήτη», είχε πει τότε ο ηθοποιός.
