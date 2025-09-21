Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα. Ένας 11χρονος μαθητής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μετά από 14 ώρες συνεχούς μελέτης.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον εξέτασαν, οι οποίοι τον διέγνωσαν με υπεραερισμό και επικίνδυνη αναπνευστική διαταραχή, ο 11χρονος μελετούσε χωρίς διακοπή όλη την ημέρα, μέχρι που το βράδυ άρχισε να νιώθει τα άκρα του να μουδιάζουν και άρχισε να ζαλίζεται.

Οι μύες του έκαναν σπασμούς και η αναπνοή του είχε επιταχυνθεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί οξυγονοθεραπεία, όπως σημείωσαν οι γιατροί.

Τελικά η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, αλλά οι γιατροί προειδοποιούν ότι παρόμοιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί όλο και περισσότερο στην Κίνα.

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με την υπερφόρτωση των παιδιών με σχολικές εργασίες. Στην Κίνα, οι μαθητές κουράζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ στη Βόρεια Αμερική υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις για την πλήρη κατάργηση των σχολικών εργασιών.