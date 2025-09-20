Κατερίνη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια φούρνου
Στα χέρια της Αστυνομίας εφοριακός που κατηγορείται ότι ζήτησε και παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου για να ματαιώσει φορολογικό έλεγχο
Εφοριακός συνελήφθη στην Κατερίνη από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία της δωροληψίας, της ψευδούς βεβαίωσης – νόθευσης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία είχε ζητήσει από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου επικαλούμενος την ύπαρξη δήθεν φορολογικού ελέγχου προκειμένου να ματαιώσει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.
Εκτός από τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία ο κατηγορούμενος απέρριψε κατά την αστυνομική επιχείρηση, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητο και το σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο στρογγυλές υπηρεσιακές σφραγίδες και μία ξιφολόγχη.
Μάλιστα κατά την εξέλιξη της προανάκρισης, προέκυψε ότι ο συλληφθείς εφοριακός δεν συμμετέχει σε ελέγχους της υπηρεσίας του την τελευταία τριετία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
