Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο

Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος στην Κεντρική Μακεδονία κατηγορούμενος για χρηματισμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο εφοριακός φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Η καταγγελία

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Άμεση στήθηκε επιχείρηση με τον πολίτη να δίνει ραντεβού με τον υπάλληλο προκειμένου να του δώσει τα χρήματα που ζητούσε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επί τόπου τον εφοριακό έχοντας στην κατοχή του τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σε βάρος το επίορκου υπαλλήλου συντάσσεται δικογραφία και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.