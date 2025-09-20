magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Ράνια Τζίμα: Πώς αντιμετώπισε την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
20 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:30

Ράνια Τζίμα: Πώς αντιμετώπισε την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Η Ράνια Τζίμα θέλησε να ευχαριστήσει τους γιατρούς που στάθηκαν στο πλευρό του συζύγου της.

Σύνταξη
Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του ΜΕGA ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου η Ράνια Τζίμα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

«Εγώ πάω στη δουλειά μου με πάρα πολύ κέφι, μου δίνει τρομακτική ενέργεια αυτή η δουλειά, δεν θα την άλλαζα, νομίζω, με καμία δουλειά».

Ράνια Τζίμα: «Δόξα τω Θεώ τώρα είμαστε καλά»

«Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στην δυσκολία του για μία σειρά από λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει αμέσως τη διαφορά στο σώμα του και στον οργανισμό του.

Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Πολύ σημαντικό ότι και ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε.

Προσπαθήσαμε να κινηθούμε και γρήγορα».

Το δημόσιο ευχαριστώ

«Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν, και από τον πολιτικό κόσμο, και θέλω να το πω γιατί νομίζω πρέπει να επικοινώνησε μαζί μας σχεδόν το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις γιατί το λες τώρα αυτό;

Το λέω γιατί ο Γαβριήλ ανήκει σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι έτσι και αλλιώς να ελέγχω, και του κάθε δημοσιογράφου, και την κυβέρνηση, οπότε πολλές φορές μπορεί και εγώ να γίνομαι και δύσκολη και δυσάρεστη, αλλά ήταν ένα πολύ γλυκό πράγμα αυτό που συνέβη, ανθρώπινο.

Είπα μέσα μου, κοίτα να δεις δεν το έχουμε χάσει τελείως».

«Από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί μου ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Το λέω και… δεν υπάρχουν λόγια», λέει η γνωστή δημοσιογράφος.

«Ήταν πάρα πολλοί με γνήσιο ενδιαφέρον και με διάθεση όλοι και να βοηθήσουν».

Ράνια Τζίμα: «Φοβήθηκα λελογισμένα, ένιωσα ασφάλεια με τους γιατρούς»

«Τέλος καλό, όλα καλά. Φοβήθηκα λελογισμένα, αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια για το γεγονός ότι ήμασταν εγκαίρως στο Ωνάσειο. Οι γιατροί του Ωνασείου δεν ‘υπάρχουν’.

Οι Έλληνες γιατροί είναι αδιανόητα καλοί γιατροί και ταγμένοι στο καθήκον τους», καταλήγει.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
