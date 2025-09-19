Ένα ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία που απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν μετά από σχεδόν οκτώ μήνες κράτησης στο Αφγανιστάν, επανενώθηκε με την κόρη του μέσα σε συγκίνηση, αγκαλιάζοντάς την μετά την προσγείωσή του στο Κατάρ.

Ο 80χρονος Πίτες Ρέινολντς και η 76χρονη σύζυγός του Μπάρμπι, ζούσαν στο Αφγανιστάν για σχεδόν δύο δεκαετίες. Το ζευγάρι απελευθερώθηκε την Παρασκευή το πρωί χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ και αργότερα προσγειώθηκε στη Ντόχα, όπου τους υποδέχτηκε η κόρη τους. Μετά από ιατρικές εξετάσεις, θα ταξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία , παρά το γεγονός ότι η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στην επαρχία Μπαμιάν του Αφγανιστάν.

Barbie Reynolds, 76, and her husband Peter, 80, arrived in Qatar on Friday from Afghanistan to welcome their daughter after the British couple was released from Taliban captivity for eight months. pic.twitter.com/q7eeFJTUGV — Millie (@Millie14225028) September 19, 2025

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι το ζευγάρι είχε παραβιάσει τους αφγανικούς νόμους και απελευθερώθηκε μετά από δικαστική διαδικασία, αλλά δεν ο λόγος της σύλληψης και κράτησής τους, δεν έγινε ποτέ γνωστός.

Συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Ντόχα, όταν η κόρη του ζευγαριού, Σάρα Εντγουίστλ, συνάντησε τους γονείς της καθώς αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο. Αγκαλιάστηκαν για πολύ ώρα πριν περπατήσουν μαζί προς το κτίριο του αεροδρομίου.

The daughter of Peter and Barbie Reynolds has thanked the Qatari and #British governments for securing her parents’ release from Taliban detention. Sarah Entwistle praised #Qatar’s leadership and the efforts of diplomats, calling it a moment of immense relief. She said the case… pic.twitter.com/eFd7gdtPXS — Doha News (@dohanews) September 19, 2025

Απελευθερώθηκαν με υποστήριξη του Κατάρ, της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και των ΟΗΕ

Λίγο μετά την προσγείωση στη Ντόχα, η κ. Ρέινολντς δήλωσε ότι ήταν «υπέροχο να βρίσκεται εκεί». Το ζευγάρι εθεάθη επίσης να χαιρετά εκπροσώπους του Κατάρ και της Βρετανίας. Πριν από την προσγείωση των γονιών της, η κ. Εντγουίστλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τους είχε μιλήσει για τελευταία φορά το περασμένο Σάββατο και ότι ήταν «έτοιμοι να γυρίσουν σπίτι».

Νωρίτερα, η οικογένεια δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένη από ευγνωμοσύνη και ανακούφιση» για την απελευθέρωση του ζευγαριού. Είπαν ότι ήταν «μια στιγμή απέραντης χαράς» και πρόσθεσαν σε μια δήλωση ότι ήταν «βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσους συνέβαλαν στην απελευθέρωσή τους».

«Αν και ο δρόμος προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς, καθώς οι γονείς μας ανακτούν την υγεία τους και περνούν χρόνο με την οικογένειά τους, σήμερα είναι μια μέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

Η οικογένεια απέτισε ιδιαίτερο φόρο τιμής στην «ακλόνητη υποστήριξη» των μεσολαβητών του Κατάρ, καθώς και στις διπλωματικές προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης και την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΟΗΕ.

<br />

Οι ηλικιωμένοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας

Ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς παντρεύτηκαν στο Καμπούλ το 1970 και τα τελευταία 18 χρόνια διοικούσαν ένα φιλανθρωπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από τοπικούς αξιωματούχους των Ταλιμπάν όταν η ένοπλη ομάδα ανέκτησε την εξουσία το 2021.

Η οικογένειά τους τους περιγράφει ως ανθρώπους που αγαπούσαν το Αφγανιστάν όλη τους τη ζωή, κάτι που αποδεικνύεται από την απόφασή τους να παραμείνουν εκεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, όταν πολλοί άλλοι Δυτικοί έφυγαν. Η απελευθέρωσή τους έρχεται μετά από μήνες δημόσιων πιέσεων από την οικογένειά τους, η οποία περιέγραψε τις σκληρές συνθήκες κράτησής τους.

Ο γιος του ζευγαριού, Τζόναθαν, δήλωσε τον Ιούλιο ότι ο πατέρας του υπέφερε από σοβαρές σπασμωδικές κρίσεις και η μητέρα του ήταν «μουδιασμένη» από αναιμία και υποσιτισμό. «Ο πατέρας μου ήταν αλυσοδεμένος μαζί με δολοφόνους και εγκληματίες», είπε τότε, προσθέτοντας ότι σε κάποιο σημείο είχαν κρατηθεί σε ένα υπόγειο για έξι εβδομάδες χωρίς ηλιακό φως.

Αντιδρώντας στην είδηση της απελευθέρωσής τους την Παρασκευή, ο κ. Ρέινολντς δήλωσε στο BBC Breakfast: «Ανυπομονώ να τους αγκαλιάσω». Η κα Εντγουίστλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο πατέρας της είχε υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι χωρίς ιατρική περίθαλψη το ζευγάρι κινδύνευε να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

آٹھ ماہ تک افغانستان میں حراست میں رہنے والے برطانوی شہری پیٹر اور ان کی اہلیہ باربی، رہائی کے بعد قطر میں خاندان کے حوالے Barbie Reynolds and her husband Peter arrive in Qatar from Afghanistan, after the British couple were freed from eight months in Taliban captivity pic.twitter.com/cHdDDi4D1W — Independent Urdu UK (@IndyUrduUK) September 19, 2025

Η μαρτυρία που κατέστησε πιο επιτακτική την απελευθέρωσή τους

Μόλις πριν από έξι ημέρες, μια Αμερικανίδα που είχε κρατηθεί μαζί τους και στη συνέχεια απελευθερώθηκε, δήλωσε στο BBC ότι «κυριολεκτικά πέθαιναν» στη φυλακή και ότι «ο χρόνος τελειώνει». Η Φέι Χολ, η οποία αφέθηκε ελεύθερη δύο μήνες μετά την κράτησή της, τόνισε ότι η υγεία του ηλικιωμένου ζευγαριού είχε επιδεινωθεί ραγδαία κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους.

Ένας αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε στο BBC ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε από την κεντρική φυλακή της Καμπούλ σε μια μεγαλύτερη εγκατάσταση με καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωσή τους.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ τους είχε παράσχει φάρμακα, πρόσβαση σε γιατρό και μέσα επικοινωνίας με την οικογένειά τους ενώ ήταν στη φυλακή.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν υποστήριξαν ότι έλαβαν επαρκή ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους γίνονταν σεβαστά. Η Μεγάλη Βρετανία δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και έκλεισε την πρεσβεία του στην Καμπούλ όταν η ομάδα επέστρεψε στην εξουσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η υποστήριξη προς τους Βρετανούς υπηκόους στο Αφγανιστάν είναι επομένως «πολύ περιορισμένη» και συνιστά να αποφεύγονται όλα τα ταξίδια στη χώρα.

British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion Peter and Barbie Reynolds, a British couple in their seventies, have been released from Taliban detention after almost eight months and reunited with their daughter in Qatar. The pair, who had lived in Afghanistan… pic.twitter.com/WZ3Bxf11Ea — Why It Is Trending (@trendingblog247) September 19, 2025

Το Κατάρ διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο για την απελευθέρωση από τους Ταλιμπάν

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι το ζευγάρι παραδόθηκε στον ειδικό απεσταλμένο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Λίντσεϊ, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί με το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της πτήσης τους προς το Κατάρ.

Ο υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή, Άμις Φαλκόνερ, δήλωσε ότι αισθάνεται ανακούφιση για την απελευθέρωση του ζευγαριού και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να ξανασμίξουν σύντομα με την οικογένειά τους».

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εργάστηκε εντατικά» για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους, ενώ το Κατάρ «διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, για τον οποίο είμαι εξαιρετικά ευγνώμων».