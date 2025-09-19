Η Κοπεγχάγη χρησιμοποιεί το νησί Μπόρνχολμ για να απειλήσει την ασφάλεια της Ρωσίας, και ιδίως την περιοχή του Καλίνινγκραντ, μετά από την απόφαση να εγκαταστήσει μόνιμα ένα σύνταγμα και ένα κινητό αντιπλοϊκό σύστημα εκεί, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στη Δανία Βλαντίμιρ Μπάρμπιν στην εφημερίδα Izvestia.

Ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δανία

«Το Μπόρνχολμ παρέμεινε ένα νησί ειρήνης για πολλά χρόνια και ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου δεν ήταν τόπος στρατιωτικών προετοιμασιών, συμβάλλοντας στη σταθερότητα της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας. Ωστόσο, σήμερα το νησί χρησιμοποιείται από τη Δανία για να δημιουργεί απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Καλίνινγκραντ», είπε ο Ρώσος πρέσβης.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις ρωσικές κατηγορίες απέναντι στη Δανία:

Copenhagen uses Bornholm Island to threat Russia’s security, in particular the Kaliningrad Region, Russian ambassador to Denmark Vladimir Barbin told Izvestia:https://t.co/8tzoBBC6pF pic.twitter.com/9H4Ad4WZKJ — TASS (@tassagency_en) September 19, 2025

Ο διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η δραστηριότητα της Δανίας στη Ρωσία δεν περνάει απαρατήρητη.

Η δανέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διαθέσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με το υπουργικό συμβούλιο, αυτό θα «ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της χώρας και τις δυνάμεις αποτροπής του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του».

Η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τις χώρες του ΝΑΤΟ έχει κλιμακωθεί λόγω της πρόσφατης εισβολής drones στην Πολωνία, με τη Βαρσοβία να κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα.