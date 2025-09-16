Δεν υπάρχει καμία συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα διεξαγωγής συνόδου κορυφής με τη μορφή τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, έως ότου το Κίεβο δώσει μια λογική απάντηση στις προτάσεις της ρωσικής πλευράς, δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ στο πρακτορείο TASS.

«Παγωμένες» είναι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ή για εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ότι είναι «εξαντλητικά όλα όσα απαιτούνται όσον αφορά τις επαφές με τον Ζελένσκι».

«Εάν δεν υπάρχει υγιής, νηφάλια και λογική ανταπόκριση στα μηνύματά μας, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε για κάποιο είδος τριμερούς σχήματος», απάντησε ο Ριαμπκόφ όταν του τέθηκε σχετική ερώτηση.

Καταρρίφθηκαν 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα

Τα ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 ώρα Μόσχας, οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας που ήταν σε υπηρεσία κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 87 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) κατά τη διάρκεια της νύχτας: 30 UAV πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Κουρσκ, 18 πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Σταυρούπολης, 11 πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Ροστόφ, δέκα πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Μπριάνσκ, πέντε πάνω από το έδαφος της περιφέρειας της Τούλα, τέσσερα πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Ριαζάν, τρία πάνω από το έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας, δύο – πάνω από κάθε μία από τις περιφέρειες του Βόλγκογκραντ και του Βορονέζ, και ένα – πάνω από κάθε μία από τις περιφέρειες του Νίζνι Νόβγκοροντ και τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.