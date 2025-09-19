Από τη βασιλική τελετουργία στο πολιτικό χάσμα: Τι έδειξε η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο

Οι δύο ημέρες τελετουργικής λαμπρότητας, κατά την επίσκεψη του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους στο Ηνωμένο Βασίλειο περιείχαν από επίχρυσες άμαξες και παραταγμένους Γρεναδιέρους μέχρι ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές με σημαίες. Ενώ αυτά άφησαν ικανοποιημένο τον Ντόναλντ Τραμπ, οι New York Times εκτιμούν ότι αυτή η πρωτοφανής επίδειξη φιλοξενίας δεν μεταφράστηκε σε οφέλη για τη Βρετανία.

Τόσο ο βασιλιάς Κάρολος, όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κρις Στάρμερ έπρεπε να ανεχθούν τον ρόλο του θεατή στο «αδιάκοπο δράμα» της προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει χαρακτηριστικά η αμερικανική εφημερίδα, τονίζοντας ότι η επίσκεψη προσέφερε σε έναν πρόεδρο «με αυτοκρατορική νοοτροπία ένα είδος επιβεβαίωσης».

Ενώπιον του Στάρμερ, ο Τραμπ «εξαπέλυσε επανειλημμένα δηλητηριώδεις επιθέσεις» εναντίον του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, ενώ έφτασε στο σημείο να προτείνει στον Στάρμερ να εξετάσει την ανάπτυξη στρατευμάτων για να σταματήσει τη ροή μεταναστών προς τη Βρετανία.

«Ο Στάρμερ, όπως και ο βασιλιάς, δεν λύγισε. Αναφέρθηκε επανειλημμένα στον Τραμπ ως φίλο του. Ο εξευμενισμός και τα καλοπιάσματα φαίνεται πως αξίζουν το τίμημα, ακόμη κι αν γίνονται αντικείμενο χλευασμού στη Βρετανία, εφόσον κρατούν τον Τραμπ στην «καλή πλευρά»» σημειώνουν οι New York Times, κάνοντας λόγο για μεγάλες θυσίες στις οποίες υπεβλήθησαν οι Βρετανοί κατά την επίσκεψη Τραμπ, δίχως να πάρουν κάτι ουσιαστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, σε ζητήματα ασφάλειας, ο Τραμπ δεν προχώρησε σε νέες δεσμεύσεις στήριξης προς έναν «συνασπισμό των προθύμων» που ο Στάρμερ και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκροτούν για τη διασφάλιση της Ουκρανίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Βέβαια, αναλυτές που επικαλούνται οι New York Times, είπαν ότι μια τομή σε αυτό το πεδίο ήταν απίθανη κατά τη διάρκεια μιας κρατικής επίσκεψης.

Μια σχέση όχι αμφίδρομη

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να μαλακώνει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που έχει διαπραγματευθεί η Βρετανία με τις ΗΠΑ.

Ούτε υποσχέθηκε να ασκήσει νέα πίεση στα δύο ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν περισσότερο τη Βρετανία: τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη φθορά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Δήλωσε ότι διαφωνεί με τον Στάρμερ ως προς την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά το έκανε χωρίς αιχμές.

«Θα μπορούσαμε ακόμη να βρούμε μπελάδες με τον Τραμπ, παρά όλα αυτά που κάναμε», είπε ο Κιμ Ντάροκ, που υπηρέτησε ως πρέσβης της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Αν όμως δεν βρούμε, είμαι βέβαιος ότι οι υπουργοί θα πουν πως άξιζε το τίμημα. Αυτή είναι απλώς η πραγματικότητα για μια μεσαίου μεγέθους χώρα στη διεθνή σκηνή».

Ο Στάρμερ πρόβαλε μια εταιρική σχέση προηγμένης τεχνολογίας με τις ΗΠΑ ως το κορυφαίο επιχειρηματικό όφελος της επίσκεψης. Μιλώντας σε κοινό δισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ και χρηματιστών της Γουόλ Στριτ, διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα ξεκλειδώσει «επενδύσεις που αλλάζουν ζωές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Τραμπ ήταν πιο ανάλαφρος, προσθέτει το αμερικανικό δημόσιευμα. Αστειεύτηκε ότι, αν αποδειχθεί κακή συμφωνία για τις ΗΠΑ, θα κατηγορήσει τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που του είπε να την υπογράψει.

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λίγα για να υποδηλώσει ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας είναι αμφίδρομη.

Στη συνάντηση με επιχειρηματίες, εστίασε στα ερείσματα που αποκτά στη βρετανική αγορά για λογαριασμό Αμερικανών αγροτών. Οι Βρετανοί αξιωματούχοι δεν κατάφεραν να διαπραγματευθούν μειώσεις δασμών στις εξαγωγές χάλυβα ή σκωτσέζικου ουίσκι, που συγκαταλέγονταν στους στόχους τους για την επίσκεψη.

«Εμείς είμαστε πραγματικά αυτοί που μπορούμε να επιβάλλουμε δασμούς», είπε ο Τραμπ, ενώ ο Στάρμερ παρακολουθούσε απαθής. «Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει.»

Λίγα βήματα στην τεχνολογία

Ακόμη και η τεχνολογική συνεργασία δεν ήταν τόσο σημαντική όσο παρουσιαζόταν, σύμφωνα με ορισμένους επικριτές. Ο Νικ Κλεγκ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών που στη συνέχεια εργάστηκε ως λομπίστας για τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Meta, είπε ότι η συμφωνία ισοδυναμεί με «υπολείμματα» από τη Σίλικον Βάλεϊ.

«Είναι όλη η κίνηση μονής κατεύθυνσης», είπε σε ομιλία του την Τετάρτη στη Royal Television Society στο Κέιμπριτζ. «Αυτές οι εταιρείες χρειάζονται έτσι κι αλλιώς αυτές τις υποδομές. Χτίζουν κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Ίσως απλώς επισπεύστηκαν για να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα αυτής της εβδομάδας και την κρατική επίσκεψη.»

Βρετανοί διπλωμάτες είπαν ότι μια διατλαντική συμφωνία για την πολιτική πυρηνική τεχνολογία ήταν πολύτιμη, επειδή θα έδινε στη Βρετανία πλεονέκτημα στη διευρυνόμενη αγορά των λεγόμενων μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.

Ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα για κατοικίες και βιομηχανίες, αυτά τα συμπαγή εργοστάσια θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν τη Βρετανία να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.