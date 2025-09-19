Ντόντσιτς: «Θα ήθελα να αποσυρθώ στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα το είπε ξεκάθαρα: ονειρεύεται να κλείσει την καριέρα του με τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε. Σε εκτενές αφιέρωμα της Wall Street Journal, ο 26χρονος γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς αποκάλυψε ότι, αν και δεν σκοπεύει να παίζει μέχρι τα 41 όπως ο συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, θέλει κάποια στιγμή να επιστρέψει στο «σπίτι» του. «Χωρίς αμφιβολία. Αυτοί με μεγάλωσαν», τόνισε συγκινημένος, προσθέτοντας όμως πως για να αγωνιστεί ξανά στη Ρεάλ «πρέπει να είναι πολύ καλός».

Ο Ντόντσιτς φόρεσε τα λευκά της Ρεάλ από τα 13 του χρόνια, μεγαλώνοντας μέσα στον οργανισμό και εξελισσόμενος σε σούπερ σταρ της Ευρώπης. Αγωνίστηκε σε 80 αγώνες της Euroleague και 123 της Liga Endesa, πριν φύγει το 2018 ως MVP της Euroleague και της ισπανικής λίγκας, κατακτώντας και τους δύο τίτλους την ίδια χρονιά. Έμεινε στη μνήμη των φίλων της ομάδας ως ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της, ενώ δεν σταμάτησε ποτέ να δείχνει την αγάπη του στα social media, σχολιάζοντας επιτυχίες και παρακολουθώντας τους αγώνες της ποδοσφαιρικής και της μπασκετικής Ρεάλ.

Τώρα, ετοιμάζεται για την πρώτη του πλήρη σεζόν με τους Λέικερς και την όγδοη συνολικά στο ΝΒΑ. Έπειτα από ένα καλοκαίρι σκληρής προπόνησης, μπαίνει στη χρονιά ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για MVP, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα του Λος Άντζελες μέχρι το πρωτάθλημα. Έχει ήδη φτάσει σε τελικούς του ΝΒΑ με τους Μάβερικς, αλλά πλέον θέλει να κάνει το τελευταίο βήμα φορώντας τα «χρυσά και μωβ».

Ο ενδεχόμενος επαναπατρισμός του στην Ευρώπη δεν αναμένεται σύντομα — πιθανότατα σε περίπου μία δεκαετία. Αν συμβεί, θα είναι μια μεταγραφή-σεισμός τόσο αγωνιστικά όσο και συναισθηματικά, παρόμοια με την επιστροφή του Άρβιντας Σαμπόνις στη Ζάλγκιρις, που παρότι σε προχωρημένη ηλικία και με τραυματισμούς, κατάφερε να αναδειχθεί MVP της Euroleague.

Ο Ντόντσιτς αποκάλυψε ακόμη ότι σκέφτεται να επενδύσει στο μέλλον σε κάποια ομάδα ή επιχειρηματικό όμιλο, όπως ο ΛεΜπρόν που έχει μετοχές στη Fenway Sports Group (ιδιοκτήτρια των Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins και της Λίβερπουλ), ή όπως ο Κέβιν Ντουράντ που έχει επενδύσει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Για την ώρα, πάντως, ο Λούκα παραμένει αφοσιωμένος στο παρόν: να οδηγήσει τους Λέικερς στην κορυφή με το βλέμμα, όμως, στραμμένο στη μέρα που θα επιστρέψει στο «σπίτι» του, τη Ρεάλ Μαδρίτης.