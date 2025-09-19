Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

O Tζόελ Μος, ο βραβευμένος με επτά Grammy παραγωγός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στο Σαρατόγκα Σπρινγκς της Νέας Υόρκης, μετά από διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής, μια ρήξη στο εσωτερικό τοίχωμα της κύριας αρτηρίας του σώματος.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ενώ πλήθος συνεργατών και φίλων του τον αποχαιρέτησαν με λόγια συγκίνησης. Ο Μος άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά, με συνεργασίες που σημάδεψαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η αδερφή του, Κάρεν Μος Χέιλ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε ζητήσει από τους φίλους της να προσευχηθούν, καθώς ο αδερφός της είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Όλμπανι για έκτακτη χειρουργική επέμβαση.

Θρυλικός παραγωγός, ηχολήπτης και μηχανικός ήχου που έβαλε την υπογραφή του σε μερικά από τα πιο εμβληματικά soundtracks του Χόλιγουντ, ο Μος άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά γράφει το Deadline με την ανεκτίμητη συνεισφορά του στη μουσική βιομηχανία και τον κινηματογράφο που μετρούσε πάνω από έξι δεκαετίες.

Βετεράνος της μουσικής βιομηχανίας και του Χόλιγουντ

Γεννημένος στις 11 Μαΐου 1946 στο Ντιτρόιτ, ο Μος ήταν επί πολλά χρόνια μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και θεωρούνταν από τους πιο περιζήτητους ηχολήπτες για την ηχογράφηση soundtracks.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε σε δεκάδες ταινίες, μεταξύ των οποίων τα Pretty in Pink and Little Shop of Horrors to City Slickers, A Few Good Men, Chicago, Footloose, Sister Act, Sleepless in Seattle, Mosquito Coast, Dead Poets Society, Gorillas in the Mist και αναρίθμητες άλλες.

Ο Μος ήταν υποψήφιος για 11 Grammy στην καριέρα του, κερδίζοντας συνολικά επτά. Νικητής με το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το Genius Loves Company του Ρέι Τσαρλς, αλλά και για τα soundtracks των μιούζικαλ Beautiful: The Carole King Musical και In the Heights του Μπρόντγουεϊ, καθώς και για το soundtrack του κινηματογραφικού Chicago, o Mος συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι The Eagles, ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ο Τζόνι Κας, ο Τζο Κόκερ, η Σίσι Χιούστον και οι Red Hot Chili Peppers.

Μία από τις πιο πρωτοποριακές δουλειές του ήταν αυτή με τους Talking Heads για το ντοκιμαντέρ Stop Making Sense του 1984, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μετέφερε αναλογικές ηχογραφήσεις σε ψηφιακή μορφή 24 κομματιών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφιέρωσε τον χρόνο και το ταλέντο του στο Caffe Lena στο Σαρατόγκα Σπρινγκς, όπου εργάστηκε ως συγγραφέας, σχεδιαστής ήχου και αρχειονόμος για τους φίλους και τους ντόπιους μουσικούς που εμφανίζονταν εκεί. Όπως είπε η οικογένειά του, ο Μος ήταν γνωστός ως «ο καλύτερος άνθρωπος στη βιομηχανία της ηχογράφησης που δημιουργούσε τους καλύτερους ήχους στην πόλη».

«Ποτέ δεν πάψαμε να εκπλησσόμαστε που ένας άνθρωπος που έκανε παραγωγές για τον Τζόνι Κας, τον Τόνι Μπένετ και τους Red Hot Chili Peppers, πίστευε τόσο πολύ στην κοινότητα του Σαρατόγκα Σπρινγκς και την αξία του Caffe Lena», ανέφερε η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του spot.

Τον Μος αποχαιρέτησε και ο μουσικός και στενός του φίλος, Μπράιαν Μέλικ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η καρδιά μου ράγισε. Ο κόσμος είναι πολύ πιο σκοτεινός και πιο κρύος σήμερα, αλλά το ζεστό, όμορφο πνεύμα σου θα είναι μαζί μας για το υπόλοιπο της ζωής μας. Στην υπέροχη κληρονομιά του έργου του, αλλά κυρίως για τις απίστευτες συζητήσεις μας για τη ζωή και την οικογένεια».

Ο Τζόελ Μος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τέρι-Λιν Πελεγκρί, την κόρη του, Ρέιτσελ, και τα εγγόνια του, Ζούζου και Γκρίφιν.

