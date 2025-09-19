magazin
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
The Good Life 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:15

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
O Tζόελ Μος, ο βραβευμένος με επτά Grammy παραγωγός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στο Σαρατόγκα Σπρινγκς της Νέας Υόρκης, μετά από διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής, μια ρήξη στο εσωτερικό τοίχωμα της κύριας αρτηρίας του σώματος.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ενώ πλήθος συνεργατών και φίλων του τον αποχαιρέτησαν με λόγια συγκίνησης. Ο Μος άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά, με συνεργασίες που σημάδεψαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησε η αδερφή του, Κάρεν Μος Χέιλ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε ζητήσει από τους φίλους της να προσευχηθούν, καθώς ο αδερφός της είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Όλμπανι για έκτακτη χειρουργική επέμβαση.

Θρυλικός παραγωγός, ηχολήπτης και μηχανικός ήχου που έβαλε την υπογραφή του σε μερικά από τα πιο εμβληματικά soundtracks του Χόλιγουντ, ο Μος άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά γράφει το Deadline με την ανεκτίμητη συνεισφορά του στη μουσική βιομηχανία και τον κινηματογράφο που μετρούσε πάνω από έξι δεκαετίες.

Βετεράνος της μουσικής βιομηχανίας και του Χόλιγουντ

Γεννημένος στις 11 Μαΐου 1946 στο Ντιτρόιτ, ο Μος ήταν επί πολλά χρόνια μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και θεωρούνταν από τους πιο περιζήτητους ηχολήπτες για την ηχογράφηση soundtracks.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε σε δεκάδες ταινίες, μεταξύ των οποίων τα Pretty in Pink and Little Shop of Horrors to City Slickers, A Few Good Men, Chicago, Footloose, Sister Act, Sleepless in Seattle, Mosquito Coast, Dead Poets Society, Gorillas in the Mist και αναρίθμητες άλλες.

Ο Μος ήταν υποψήφιος για 11 Grammy στην καριέρα του, κερδίζοντας συνολικά επτά. Νικητής με το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το Genius Loves Company του Ρέι Τσαρλς, αλλά και για τα soundtracks των μιούζικαλ Beautiful: The Carole King Musical και In the Heights του Μπρόντγουεϊ, καθώς και για το soundtrack του κινηματογραφικού Chicago, o Mος συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι The Eagles, ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ο Τζόνι Κας, ο Τζο Κόκερ, η Σίσι Χιούστον και οι Red Hot Chili Peppers.

Μία από τις πιο πρωτοποριακές δουλειές του ήταν αυτή με τους Talking Heads για το ντοκιμαντέρ Stop Making Sense του 1984, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μετέφερε αναλογικές ηχογραφήσεις σε ψηφιακή μορφή 24 κομματιών.

YouTube thumbnail

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφιέρωσε τον χρόνο και το ταλέντο του στο Caffe Lena στο Σαρατόγκα Σπρινγκς, όπου εργάστηκε ως συγγραφέας, σχεδιαστής ήχου και αρχειονόμος για τους φίλους και τους ντόπιους μουσικούς που εμφανίζονταν εκεί. Όπως είπε η οικογένειά του, ο Μος ήταν γνωστός ως «ο καλύτερος άνθρωπος στη βιομηχανία της ηχογράφησης που δημιουργούσε τους καλύτερους ήχους στην πόλη».

«Ποτέ δεν πάψαμε να εκπλησσόμαστε που ένας άνθρωπος που έκανε παραγωγές για τον Τζόνι Κας, τον Τόνι Μπένετ και τους Red Hot Chili Peppers, πίστευε τόσο πολύ στην κοινότητα του Σαρατόγκα Σπρινγκς και την αξία του Caffe Lena», ανέφερε η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του spot.

Τον Μος αποχαιρέτησε και ο μουσικός και στενός του φίλος, Μπράιαν Μέλικ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η καρδιά μου ράγισε. Ο κόσμος είναι πολύ πιο σκοτεινός και πιο κρύος σήμερα, αλλά το ζεστό, όμορφο πνεύμα σου θα είναι μαζί μας για το υπόλοιπο της ζωής μας. Στην υπέροχη κληρονομιά του έργου του, αλλά κυρίως για τις απίστευτες συζητήσεις μας για τη ζωή και την οικογένεια».

Ο Τζόελ Μος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τέρι-Λιν Πελεγκρί, την κόρη του, Ρέιτσελ, και τα εγγόνια του, Ζούζου και Γκρίφιν.

Η είδηση του θανάτου του Τζόελ Μος, του βραβευμένου με Grammy παραγωγού που συνεργάστηκε με θρύλους όπως ο Τζόνι Κας και ο Ρέι Τσαρλς, σκόρπισε θλίψη στη μουσική βιομηχανία. Ο 79χρονος δημιουργός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.
Μια σπουδαία απώλεια μετράει η μουσική βιομηχανία, καθώς ο παραγωγός Τζόελ Μος πέθανε σε ηλικία 79 ετών μετά από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο. Ο Μος, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν, άφησε πίσω του μια εντυπωσιακή καριέρα γεμάτη επιτυχίες, με αποκορύφωμα τα επτά βραβεία Grammy που κέρδισε.

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων
Εναντιωματική Τέχνη 19.09.25

Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων

Στην έκθεση «Θέρος, Τρύγος, Πόλεμος» ο γλύπτης Αργύρης Ραλλιάς, φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τη διαβρωτική επίδραση της τουριστικοποίησης.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
