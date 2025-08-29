Ροντιόν Στσεντρίν: Ο συνθέτης που «αιχμαλώτισε» τη ψυχή της Ρωσίας πέθανε σε ηλικία 92 ετών
Ένας από τους γνωστότερους ρώσους συνθέτες, «μια σύγχρονη ιδιοφυΐα» όπως αναφέρει το Μπολσόι, o Ροντιόν Στσεντρίν «έφυγε» το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 92 ετών.
«Μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες ιδιοφυΐες, του οποίου οι όπερες, τα μπαλέτα και οι συμφωνίες παίζονται εδώ και πολλές δεκαετίες στις μεγαλύτερες σκηνές παγκοσμίως, απεβίωσε στη διάρκεια της νύχτας». Έτσι ξεκίνησε η ανακοίνωση του Μπολσόι, που έκανε γνωστό τον θάνατο του Ροντιόν Στσεντρίν.
Ο μεγάλος συνθέτης και πιανίστας, με περισσότερα από 80 έργα στην καριέρα του, που οι συνθέσεις του άγγιξαν την ψυχή της Ρωσίας και έσπασαν τα κλειστά ανατολικά σύνορα κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 92 ετών.
«Ο Ροντιόν Στσεντρίν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο και μια ολόκληρη εποχή στην παγκόσμια μουσική πολιτιστική ζωή», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «τεράστια τραγωδία» και «ανεπανόρθωτη απώλεια» για τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Ποιος ήταν ο Ροντιόν Στσεντρίν
Γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1932 στη Μόσχα, ο συνθέτης έγινε γνωστός στη Δύση με τη Σουίτα της Κάρμεν, μουσική για μπαλέτο που συνέθεσε το 1967 όπου διέπρεψε η σύζυγός του, η περίφημη Ρωσίδα μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια, στη σκηνή των Μπολσόι.
Η «απόλυτη πρίμα μπαλαρίνα» Μάγια Πλισέτσκαγια, όπως την αποκάλεσαν τα Μπολσόι, πέθανε το 2015.
Αντλώντας έμπνευση από τα ρωσικά παραμύθια και την κλασική ρωσική λογοτεχνία, ο Στσεντρίν συνέθεσε επίσης τα μπαλέτα Το μικρό καμπούρικο άλογο, Άννα Καρένινα του Λέοντος Τολστόι, Ο Γλάρος του Άντον Τσέχοφ.
Συνέθεσε επίσης την όπερα Λολίτα από το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Ναμπόκοφ της οποίας η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε το 1994 στη Στοκχόλμη, ενώ διακρίθηκε για τις συμφωνίες και τα κοντσέρτα του για πιάνο και ορχήστρα που παρουσιάστηκαν τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συνθέτης συνολικά τουλάχιστον 80 έργων, «η ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά του Στσεντρίν βρίσκει πάντα τη θέση της στις καρδιές των ανθρώπων», υπογραμμίζει το Μπολσόι.
