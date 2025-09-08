magazin
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Ρικ Ντέιβις: Πέθανε ο άνθρωπος που κράτησε «ζωντανούς» τους Supertramp μέσα στα χρόνια
Music 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ρικ Ντέιβις: Πέθανε ο άνθρωπος που κράτησε «ζωντανούς» τους Supertramp μέσα στα χρόνια

Ο συνιδρυτής του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Supertramp Ρικ Ντέιβις άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Είναι τέλη της δεκαετίας του ’70 και οι Supertramp μετά από κάποια συμπαθητικά και κάποια άλλα μη εμπορικά άλμπουμ, έψαχναν ακόμα έναν τρόπο να αγγίξουν την κορυφή. Το Crime of the Century τους είχε βγάλει από την αφάνεια, ωστόσο η επιτυχία που αναζητούσαν δεν είχε έρθει ακόμα. Και στις 16 Μαρτίου 1979 θα βγει στα δισκοπωλεία ένας δίσκος που θα άλλαζε την πορεία τους.

Το Breakfast in America ήταν το άλμπουμ – σταθμός στην πορεία των Supertramp. Το ομώνυμο κομμάτι θα γίνει σούπερ χιτ, ο δίσκος θα βρεθεί στο No1 του Billboard για έξι εβδομάδας, θα κερδίσει δύο βραβεία Grammy και θα πουλήσει περισσότερα από 4 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Ρικ Ντέιβις και ο Ρότζερ Χόντσον τα είχαν καταφέρει: ο δρόμος προς την κορυφή είχε φτάσει στο τέλος του – από όποια πλευρά κι αν το έβλεπε κάποιος.

Οι Supertramp στο Μόναχο το 1980. (Φωτογραφία: Wikimedia Commons)

Η αγγελία που τα ξεκίνησε όλα

Ήταν Αύγουστος του 1969 όταν ο 25χρονος Ρικ Ντέιβις αποφασίζει να αφήσει τους The Joint και να αρχίσει μια μπάντα από το μηδέν. Βάζει αγγελία στο περιοδικό Melody Maker αναζητώντας μουσικούς – ο Ρότζερ Χόντσον ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκε.

Παρά το διαφορετικό background που είχαν, οι δυο τους θα κολλήσουν πολύ εύκολα και συντομα θα αρχίσουν να γράφουν μαζί όλα τα κομμάτια του συγκροτήματος. Τα άλμπουμ Supertramp και Indelibly Stamped δεν είχαν κάποια τύχη, τα Crime of the Century και Crisis? What Crisis? τους έβαλαν στα charts, ωστόσο ήρθε το Breakfast in America να τους κάνει γνωστούς σε όλο τον κόσμο.

YouTube thumbnail

Αυτό έμελλε να είναι και το αποκορύφωμα της πορείας τους. Τρία χρόνια αργότερα ο Χόντσον θα εγκαταλείψει το συγκρότημα και ο Ντέιβις θα ακολουθήσει τη δική του «σταυροφορία»: να κρατήσει τους  Supertramp  ζωντανούς.

Το συγκρότημα θα διαλυθεί το 1988, θα επανέλθει το 1993 και ξανά μετά από τρία χρόνια, προτού πει το οριστικό του αντίο το 2012. Συνολικά οι Supertramp θα κυκλοφορήσουν 11 άλμπουμ στην πορεία τους, με τον Ρικ Ντέιβις να αναλαμβάνει τα πάντα – από τα φωνητικά μέχρι τη σύνθεση των κομματιών.

Τα τελευταία χρόνια

Βέβαια, στα σχέδια του άγγλου μουσικού ήταν ένα ακόμα reunion, το 2015. Ωστόσο τότε ο Ρικ Ντέιβις θα διαγνωστεί με πολλαπλό μυέλωμα και θα αναγκαστεί να αναβάλει τα σχέδιά του.

Δέκα χρόνια μετά, θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τα social media των Supertramp.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

