Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μαγνησίας, για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι, στα όρια με τον νομό Φθιώτιδας.

Το σχολείο της περιοχής Άγιοι Θεόδωροι όπου ξέσπασε η φωτιά εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής οι φλόγες έχουν καταπιεί 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων και ελαιοπερίβολων.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, περίπου 300 μέτρα από τα σπίτια του χωριού, ενώ για προληπτικούς λόγους έχει εκκενωθεί το δημοτικό σχολείο.

Ισχυρές δυνάμεις με τέσσερα εναέρια

Στο πύρινο μέτωπο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, όπως επίσης από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Βόλου και Λαμίας, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα για να συνδράμουν στη δύσκολη μάχη της κατάσβεσης.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στη μάχη με το πύρινο μέτωπο συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.