Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου κατηγορούμενοι για φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, ενέκρινε σήμερα Πέμπτη, ο ανακριτής.

Προ ημερών υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Το σκεπτικό του ανακριτή για την αποφυλάκιση

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Οι γονείς των δύο νεαρών περιμέναν την απόφαση που προκάλεσε ανακούφιση για να σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους.

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθήμερο του μηνά στο Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών, έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Αντιστράτηγος – Yπαρχηγός Π.Σ., ε.α, Νομικός – Δικαστικός Πραγματογνώμονας Ανδριανός Γκουρμπάτσης.

🆘 Αποφυλακίστηκαν με Διάταξη Ανακριτή και εισήγηση Εισαγγελέα οι 2 αθώοι νεαροί εθελοντές, τους οποίους η Ασφάλεια_Πατρών τύλιξε, ως #εμπρηστές 🔥🔥🔥για την #πυρκαγιά στην περιοχή #Γηροκομείου, παρόλο που η #ΔΑΕΕ στην Έκθεση Αυτοψίας της μιλούσε σε κηλιδώσεις και όχι εμπρησμό‼ — Γκουρμπάτσης Ανδριαν (@Gkourmpatsis) September 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί, 21 και 25 ετών, έχουν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Τα δύο πορίσματα της Πυροσβεστικής, ωστόσο, έδειξαν ότι η φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή κοντά στο Γηροκομείο δεν ήταν νέο μέτωπο, αλλά μια δεύτερη εστία που δημιουργήθηκε από καύτρες προερχόμενες από το κύριο μέτωπο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κηλίδωση και όχι από εμπρησμό.