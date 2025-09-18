newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο
Ελλάδα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:49

Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο

Τι σκεπτικό της απόφασης που έφερε την αποφυλάκιση στους δύο νεαρούς στην Πάτρα

Σύνταξη
Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου κατηγορούμενοι για φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, ενέκρινε σήμερα Πέμπτη, ο ανακριτής.

Προ ημερών υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Το σκεπτικό του ανακριτή για την αποφυλάκιση

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Οι γονείς των δύο νεαρών περιμέναν την απόφαση που προκάλεσε ανακούφιση για να σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους.

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθήμερο του μηνά στο Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών, έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Αντιστράτηγος – Yπαρχηγός Π.Σ., ε.α, Νομικός – Δικαστικός Πραγματογνώμονας Ανδριανός Γκουρμπάτσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί, 21 και 25 ετών, έχουν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Τα δύο πορίσματα της Πυροσβεστικής, ωστόσο, έδειξαν ότι η φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στην περιοχή κοντά στο Γηροκομείο δεν ήταν νέο μέτωπο, αλλά μια δεύτερη εστία που δημιουργήθηκε από καύτρες προερχόμενες από το κύριο μέτωπο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κηλίδωση και όχι από εμπρησμό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» ή επιταχύνει η ανάπτυξη;

Ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» ή επιταχύνει η ανάπτυξη;

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Φέτα: Σε διαρκή απειλή από την επιδημία της ευλογιάς

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)

Την Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης θα φιλοξενήσει στο γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Χώρα των Βάσκων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Σκοτεινές εποχές 18.09.25

Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί – Γενική απεργία
«Φορολογήστε τους πλούσιους» 18.09.25

Επίδειξη δύναμης και ενότητας από την εργατική τάξη απέναντι στον Λεκορνί - Αναμένεται συμμετοχή ρεκόρ στην απεργία

Εκατοντάδες χιλιάδες αναμένεται να κατέβουν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία απέναντι στα σχέδια σκληρής λιτότητας του Μακρόν - Δοκιμασία με το καλημέρα για τον νέο πρωθυπουργό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Έρευνα 18.09.25

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ – «Είναι ακατανόητο»
«Είναι ακατανόητο» 18.09.25

Κρίση χρηματοδότησης ΟΗΕ λόγω… Κίνας και ΗΠΑ

Ως οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι ΗΠΑ -που επίσης καθυστερούν συχνά τις πληρωμές τους στον ΟΗΕ- είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

