Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 4 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Εκκενώνονται τρεις οικισμοί

Λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα, να κινηθούν προς Ληξούρι.