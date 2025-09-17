Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν από αέρος 4 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά.
Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
Εκκενώνονται τρεις οικισμοί
Λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα, να κινηθούν προς Ληξούρι.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κοριάννα #Κλείσματα και #Μεταξάτα της νήσου #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 17, 2025
