Φωτιά στο Καματερό – Στη μάχη και εναέριες δυνάμεις
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά στο Καματερό
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες OTA.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
