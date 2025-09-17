Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.9.2025) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο διαμέρισμα διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους, σύμφωνα με το lamiareport. Το διαμέρισμα γέμισε γρήγορα καπνούς, εγκλωβίζοντας τους ενοίκους και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το lamianow, διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια. Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα. Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Ταυτόχρονα, γείτονας που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, μαζί με αστυνομικούς μπήκαν στο διαμέρισμα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν την οικογένεια.

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία: Στο νοσοκομείο 6 άνθρωποι

Συνολικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 6 άτομα. Εκτός από τους τρεις ενοίκους, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν, ο γείτονας που προσπάθησε να μπει να τους απεγκλωβίσει και δύο αστυνομικοί.

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατά τις πρώτες πληροφορίες φέρει σοβαρά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

