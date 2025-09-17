100 Χρόνια Ολυμπιακός: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Με μια μεγάλη προσφορά έρχεται αυτή την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ: τον πολυτελή τόμο-αφιέρωμα 100 Χρόνια Ολυμπιακός– 100 Πρόσωπα και Ιστορίες.

Η συλλεκτική αυτή έκδοση, που εξαντλήθηκε από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της, επιστρέφει για να τιμήσει ξανά τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης. Σε 304 σελίδες υψηλής αισθητικής, καταγράφεται με σεβασμό και πληρότητα η ιστορική διαδρομή του Ολυμπιακού: οι άνθρωποι, οι στιγμές και τα γεγονότα που δημιούργησαν τον θρύλο.

Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και ζωντανή αφήγηση, οι αναγνώστες ταξιδεύουν από τα πρώτα βήματα στον Πειραιά μέχρι τις ευρωπαϊκές κορυφές, παρακολουθώντας την πορεία του συλλόγου μέσα από 100 πρόσωπα και ιστορίες. Αθλητές που έγιναν σύμβολα, προπονητές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα και ηγέτες που καθόρισαν το μέλλον του Ολυμπιακού παρουσιάζονται σε μια έκδοση-ύμνο στη δόξα και τις αξίες του συλλόγου.

Η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής προσφέρει ξανά στο κοινό ένα πολύτιμο ενθύμιο, όχι μόνο για τους φίλους του Ολυμπιακού αλλά για κάθε αναγνώστη που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίστης, της αφοσίωσης και του αθλητικού μεγαλείου.

