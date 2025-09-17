Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε στις γυναίκες – Επαιρνε 100 ευρώ για κάθε εμπρησμό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον 32χρονο αλλοδαπό που συνελήφθη για τρεις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Αιγάλεω, ενώ παράλληλα έχει ταυτοποιηθεί και ως ο δράστης εμπρησμού στην περιοχή του Υμηττού.

Ο 32χρονος, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο έφηβες (14 και 17 ετών) και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, είναι ο ίδιος που προκάλεσε την πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, καθώς και άλλες τρεις φωτιές.

Δηλώνει μέλος του ISIS

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ και του Βήματος Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο 32χρονος δήλωνε μέλος του ISIS ενώ για κάθε εμπρησμό λάμβανε 100 ευρώ.

«Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όχι μόνο δεν του αφαιρέθηκε το άσυλο, δεν ήλεγξαν αν η διεύθυνση που δήλωνε στην οδό Αχαρνών ήταν πραγματική, όταν έκανε το αδίκημα το 2025 με την επίθεση στον γείτονα, διότι έχει διαπιστωθεί από την περαιτέρω έρευνα ότι δήλωνε κατά καιρούς 3, 4 διαφορετικές διευθύνσεις και δεν ίσχυε καμία από αυτές», επεσήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ο 32χρονος είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση παρουσίας μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο συγκεκριμένος όταν εξετάστηκε και συζήτησε με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, αρχικά ήταν αρνητικός, δήλωνε ότι στο συμβάν το 2025 ο γείτονάς του, τον οποίο μαχαίρωσε, τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι και του προκάλεσε αμνησία, όμως στην πορεία είπε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είμαι μέλος του ISIS, ότι τις εντολές για να βάλω τις φωτιές μού τις είχε δώσει ένα άλλο μέλος του ISIS, περίπου 30 – 40 χρόνων που έλεγε ότι μείνει στο Παγκράτι, ότι τον είχε γνωρίσει στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα, αυτός του έδινε τις εντολές και τον πλήρωνε για κάθε εμπρησμό 100 ευρώ».

Προβληματισμένα ωστόσο είναι τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής καθώς συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε πάνω του ούτε κινητό ούτε λεφτά ούτε κλειδιά και κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί πού έμενε. «Είναι ένα δείγμα ότι ίσως είχε μία παράνομη δράση και ότι κάτι συνέβαινε με τις κινήσεις του», είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το προφίλ του 32χρονου

Ο νεαρός κατηγορούμενος έφτασε παράνομα στην Κω τον Μάιο του 2024. Δήλωσε πρόσφυγας πολέμου και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής. Έναν χρόνο μετά, τον περασμένο Μάιο, συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι αλλά δεν καταλήγει στη φυλακή.

Διαπιστώθηκε ότι πριν από λίγες μέρες, ήταν εκείνος που έβαλε φωτιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα. Η προχθεσινή του σύλληψη και η διασταύρωση εικόνων και πληροφοριών, έδειξαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, πως ο 32χρονος είχε γίνει εμπρηστής και τον περασμένο Ιούνιο, σε φωτιές που δεν είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει τώρα πως θα επανεξετάσει την άδεια που χορήγησε στον 32χρονο.

«Η υπηρεσία Ασύλου θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση και για εμπρησμό. Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου».