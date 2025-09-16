Ο δράστης των σεξουαλικών επιθέσεων στο Αιγάλεω είναι ο εμπρηστής στον Υμηττό

Ο 32χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης εμπρησμού στην περιοχή του Υμηττού.

Ο 32χρονος έκανε το λάθος να φορά τα ίδια ρούχα στο Αιγάλεω με αυτά που φορούσε και όταν έβαλε τη φωτιά στον Καρέα τις 7 Σεπτεμβρίου.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που είδαν το βίντεο της σεξουαλικής επίθεσης στη 17χρονη τον αναγνώρισαν και έτσι ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Οι επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο έφηβες (14 και 17 ετπών) και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, χθες Δευτέρα (15/9).

Η πρώτη επίθεση έγινε λίγο μετά τις 13:00 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.

Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Η τρίτη επίθεση έγινε λίγο παρακάτω όταν μπήκε σε αυλή πολυκατοικίας που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία σε βάρος του και αύριο αναμένεται να απολογηθεί.

Το βίντεο

Κάμερα ασφαλείας κατάγραψε την επίθεση στη 17χρονη και το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Από αυτό το υλικό τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που για τρεις μήνες ερευνούσαν τουλάχιστον 3 εμπρησμούς στην περιοχή του Υμηττού τον αναγνώρισαν και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και για εμπρησμό.