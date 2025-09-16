Βίντεο ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση 32χρονου σε ανήλικη στο Αιγάλεω

Βίντεο ντοκουμέντο από τα δευτερόλεπτα του τρόμου που έζησε μια 17χρονη στο Αιγάλεω μετά από σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από έναν 32χρονο Σύρο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το in.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στο Αιγάλεω με τον 32χρονο να επιτίθεται σε τρεις γυναίκες, σε δυο ανήλικες 14 και 17 χρονών και σε μια 58χρονη.

Η πρώτη έγινε στο Αιγάλεω με θύμα μια 14χρονη όπου σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης ο 32χρονος την αγκάλιασε και την έριξε στο έδαφος και φεύγοντας την έφτυσε.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 58χρονη, της έπιασε το χέρι της με δύναμη και αρπάζοντας της, σύμφωνα με την καταγγελία της , φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Στο βίντεο φαίνεται μια 17χρονη κοπέλα που ανοίγει την πόρτα της πυλωτής του κτιρίου και κινείται προς της είσοδο της πολυκατοικίας.

Ο 32χρονος ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και στέκει στο σημείο εκείνο παρακολουθώντας το κορίτσι.

Την ίδια ώρα στο βίντεο ακούγεται το κορίτσι να φωνάζει «φύγε», αλλά ο 32χρονος δεν πτοείται και βάζει το χέρι του μέσα στη βερμούδα.

Η 17χρονη χτυπά το κουδούνι στο θυροτηλέφωνο ζητώντας βοήθεια από τη μητέρα της συνεχίζοντας να φωνάζει στον 32χρονο «τι θες; Φύγε τώρα».

Εκείνος συνεχίζει να την κοιτάζει και βάζει το χέρι του στο παντελόνι, αγγίζοντας τα γεννητικά του όργανα, όσο η ανήλικη εξακολουθεί να φωνάζει.

Αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, με την καθοδήγηση των παρευρισκόμενων, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν τον Σύρο και να τον συλλάβουν.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία σε βάρος του και αύριο αναμένεται να απολογηθεί.