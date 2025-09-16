Συνελήφθη εμπρηστής για την φωτιά στον Καρέα – Φωτογραφίες ντοκουμέντα
Ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνες που έκανε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τέσσερις φωτιές στην περιοχή του Υμηττού τους τελευταίους τρεις μήνες
Συνελήφθη αλλοδαπός για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στον Καρέα στους πρόποδες του Υμηττού.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες.
Τα ντοκουμέντα
Συγκεκριμένα ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.
Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.
