Φωτιά στον Καρέα: Άνοιξε η δεξιά λωρίδα στην Αλίμου – Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη
Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 19:20
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Καρέα, στην Αττική, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 19:20 και ως αποτέλεσμα είχε να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη στο ύψος του Αθλητικού Ομίλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη. Αργότερα, περί τις 20:30, η δεξιά λωρίδα δόθηκε προς κυκλοφορία.
Η πυρκαγιά ελέγχθηκε άμεσα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
*Κεντρική φωτογραφία αρχείου
