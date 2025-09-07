Φωτιά στον Καρέα: Άνοιξε η δεξιά λωρίδα στην Αλίμου – Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Καρέα, στην Αττική, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 19:20 και ως αποτέλεσμα είχε να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη στο ύψος του Αθλητικού Ομίλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη. Αργότερα, περί τις 20:30, η δεξιά λωρίδα δόθηκε προς κυκλοφορία.

Η πυρκαγιά ελέγχθηκε άμεσα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

*Κεντρική φωτογραφία αρχείου