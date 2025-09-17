Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω είχε συλληφθεί για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
- Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης
- Πώς ένας νεαρός δικηγόρος δημιούργησε μια AI startup αξίας 5 δισ.
- Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες
Γνώριμος στις Αρχές είναι ο 32χρονος που δηλώνει υπήκοος Συρίας, και συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Ο 32χρονος αντιμετωπίζει δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, απειλής και εξύβρισης, ενώ ταυτοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και για τη συμμετοχή του σε πράξη εμπρησμού στον Υμηττό, στις αρχές του μήνα.
Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή
Ο 32χρονος είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση παρουσίας μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.
Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του σε τρεις ακόμη πυρκαγιές στην περιοχή του Υμηττού μέσα στο καλοκαίρι.
Η σεξουαλική παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω
Το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ο 32χρονοςπροχώρησε σε τρεις επιθέσεις κατά γυναικών ηλικίας 14, 17 και 58 ετών.
Η αρχή έγινε στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Μαρμαρά, όπου επιτέθηκε σε 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, πριν διαφύγει τρέχοντας. Στην οδό Ελλησπόντου, λίγο αργότερα, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και ψιθύρισε στο αυτί της, προτού απομακρυνθεί.
Η τρίτη επίθεση έγινε λίγο παρακάτω όταν μπήκε σε αυλή πολυκατοικίας που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω: Πώς ταυτοποιήθηκε ο δράστης
Κάμερα ασφαλείας κατάγραψε την επίθεση στη 17χρονη στο Αιγάλεω και το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Από αυτό το υλικό τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που για τρεις μήνες ερευνούσαν τουλάχιστον 3 εμπρησμούς στην περιοχή του Υμηττού τον αναγνώρισαν και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και για εμπρησμό.
Ο 32χρονος έκανε το λάθος να φορά τα ίδια ρούχα στο Αιγάλεω με αυτά που φορούσε και όταν έβαλε τη φωτιά στον Καρέα τις 7 Σεπτεμβρίου.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που είδαν το βίντεο της σεξουαλικής επίθεσης στη 17χρονη τον αναγνώρισαν και έτσι ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.
Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε το πρωί της Τετάρτης 17/9 μία γυναίκα, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στην 14χρονη και προσπάθησε να σώσει το κορίτσι.
«Προχωρούσα στον δρόμο και άκουσα ένα “κυρία βοήθεια”. Γύρισα και είδα έναν να επιτίθεται σε ένα κοριτσάκι,και πήγα και τον τράβαγα, του φώναζα “άστην”. Ήμουν σοκαρισμένη και δεν καταλάβαινα ακριβώς τι συνέβαινε. Έπεσα κάτω με κάποιον τρόπο αλλά συνέχισα να τον τραβάω. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα και φώναζα βοήθεια. Την είχε πιάσει με κεφαλοκλείδωμα. Μετά σηκώθηκε και την έφτυσε. Το κοριτσάκι είπε ότι αυτός προσπάθησε να την φιλήσει. Μετά ήμασταν αυτός στην μέση, από την άλλη πλευρά το κορίτσι και λίγο πιο πέρα εγώ και φώναξα στο κορίτσι “τρέχα”. Λίγο αργότερα έφυγε αυτός τρέχοντας», είπε αρχικά η κ. Χρυσούλα.
«Περνούσαν κάτι αυτοκίνητα δεν είδα αν σταμάτησαν πιο κάτω. Ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό. Δεν άκουσα να λέει κάτι», είπε η γυναίκα.
- Διεμφυλικά άτομα: Η βία εις βάρος τους έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019 – «Ένα στα τρία έχει δεχθεί επίθεση»
- Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
- Ανδρέας Λοβέρδος: Αιχμές κατά Ανδρουλάκη – Πώς δικαιολόγησε μεταγραφή του στη ΝΔ
- Τι είπε ο Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Τότε θα αρχίσει η νέα ευρωπαϊκή Λίγκα…»
- Πάτρα: Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Eurovision 2026: Με αλλαγές και εκπλήξεις η διαδικασία επιλογής του ελληνικού τραγουδιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις