Γνώριμος στις Αρχές είναι ο 32χρονος που δηλώνει υπήκοος Συρίας, και συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Ο 32χρονος αντιμετωπίζει δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, απειλής και εξύβρισης, ενώ ταυτοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και για τη συμμετοχή του σε πράξη εμπρησμού στον Υμηττό, στις αρχές του μήνα.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή

Ο 32χρονος είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση παρουσίας μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του σε τρεις ακόμη πυρκαγιές στην περιοχή του Υμηττού μέσα στο καλοκαίρι.

Η σεξουαλική παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω

Το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ο 32χρονοςπροχώρησε σε τρεις επιθέσεις κατά γυναικών ηλικίας 14, 17 και 58 ετών.

Η αρχή έγινε στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Μαρμαρά, όπου επιτέθηκε σε 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, πριν διαφύγει τρέχοντας. Στην οδό Ελλησπόντου, λίγο αργότερα, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και ψιθύρισε στο αυτί της, προτού απομακρυνθεί.

Η τρίτη επίθεση έγινε λίγο παρακάτω όταν μπήκε σε αυλή πολυκατοικίας που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.

Παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω: Πώς ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Κάμερα ασφαλείας κατάγραψε την επίθεση στη 17χρονη στο Αιγάλεω και το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Από αυτό το υλικό τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που για τρεις μήνες ερευνούσαν τουλάχιστον 3 εμπρησμούς στην περιοχή του Υμηττού τον αναγνώρισαν και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και για εμπρησμό.